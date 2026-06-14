مبلغ و تعداد وام بازنشستگان افزایش یافت

به گزارش میراث آریا، مصطفی سالاری مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی ضمن تبریک ۲۵ ذیالحجه، روز خانواده و تکریم بازنشستگان، اظهار کرد: در پی انعقاد تفاهمنامه جدید میان سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران، اعتبار و ظرفیت تسهیلات پرداختی به بازنشستگان و مستمریبگیران افزایش یافته است.
او افزود: بر اساس این تفاهمنامه، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت حدود ۳۴۰ هزار فقره وام قرضالحسنه به بازنشستگان و مستمریبگیران در سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده است.
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه مبلغ هر فقره تسهیلات به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است، گفت: این وامها با نرخ کارمزد چهار درصد سالانه و بازپرداخت ۲۴ ماهه از محل حقوق مستمریبگیران پرداخت خواهد شد.
بر اساس اعلامهای رسمی سال گذشته، مبلغ وام قرضالحسنه بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴.۵۰ میلیون تومان بود و برای حدود ۳۰۰ هزار نفر پرداخت میشد.
سالاری همچنین از آغاز ثبتنام متقاضیان از تیرماه سال جاری خبر داد و افزود: فرآیند ثبتنام از طریق کانونهای بازنشستگی استانها و شهرستانها انجام میشود و پرداخت تسهیلات در طول سال ادامه خواهد داشت.
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