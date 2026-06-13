به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز شنبه ۲۳ خرداد 1405، در استان‌های اردبیل، نیمه شمالی استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات مازندران و گلستان، در برخی ساعات رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد گاهی گردوخاک پیش بینی می‌شود.

این شرایط فردا یکشنبه ۲۴ خردادماه در نیمه شمالی استان‌های اردبیل آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، روزهای دوشنبه ۲۵ و سه شنبه ۲۶ خردادماه در شمال غرب، شمال شرق و سواحل خزر تداوم خواهد داشت.

در پنج روز آینده در شمال شرق، شرق، بخش‌هایی از مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و شرقی در بعضی ساعات باد نسبتا شدید تا شدید، گاهی خیزش گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

طی سه روز آینده خلیج فارس و دریای عمان مواج است.

امروز شنبه ۲۳ خردادماه آسمان تهران صاف، در برخی ساعت‌ها وزش باد شدید همراه با گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۶ و کمینه دمای آن به ۲۶ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

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