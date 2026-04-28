کودکان کار در زمان جنگ به مناطق امن‌ منتقل شدند

به گزارش خبرنگار میراث آریا، فاطمه سلطانی معاون اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، روز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ماه با اشاره به راهبردهای سازمان بهزیستی در حمایت از کودکان کار و کودکان در موقعیت خیابان اظهار کرد: رویکرد بهزیستی در حمایت از این کودکان متناسب با شرایط عادی و بحرانی طراحی شده و در شرایط اضطراری، حفظ امنیت جانی و روانی آنان در اولویت جدی قرار می‌گیرد. در شرایط عادی تمرکز اصلی خدمات بر توانمندسازی کودک و خانواده، کاهش آسیب‌های اجتماعی، فراهم‌سازی زمینه تحصیل و مهارت‌آموزی و در نهایت خروج پایدار کودک از چرخه کار و خیابان است.

او افزود: در این راستا دو نوع مرکز روزانه و شبانه‌روزی تحت نظارت سازمان بهزیستی در کشور فعال است که مراکز حمایتی آموزشی روزانه، خدمات تخصصی در حوزه‌های مددکاری اجتماعی، آموزش، بهداشت و مداخلات روانی– اجتماعی را به کودکان و خانواده‌های آنان ارائه می‌دهند.

معاون اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: کودکانی که به مراقبت و نگهداری کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت نیاز داشته باشند نیز در مراکز شبانه‌روزی پذیرش می‌شوند و خدماتی از جمله تغذیه، مراقبت‌های بهداشتی، مددکاری اجتماعی، حمایت روانشناختی و برنامه‌های بازتوانی را دریافت می‌کنند.

سلطانی با تأکید بر اینکه بازپیوند کودک با خانواده و جامعه، محور اصلی مداخلات بهزیستی است، تصریح کرد: در تمام این مراکز تلاش می‌شود ضمن بازتوانی خانواده، زمینه بازگشت ایمن کودک به محیط خانواده، ادامه تحصیل و کسب مهارت‌های لازم برای زندگی مستقل فراهم شود.

در شرایط بحران و جنگ چه خدماتی به کودکان کار ارائه می‌شود؟

معاون اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تغییر رویکرد خدمات در شرایط بحران و جنگ گفت: در موقعیت‌های اضطراری علاوه بر استمرار خدمات توانمندسازانه، مداخلات فوری برای حفظ امنیت جانی و روانی کودکان در دستور کار قرار می‌گیرد.

سلطانی خاطرنشان کرد: تأمین نیازهای اولیه زیستی از جمله خوراک، پوشاک و اقلام بهداشتی، تلاش برای شناسایی خانواده‌ها و تحویل کودکان به سرپرستان مؤثر یا انتقال آنان به مراکز نگهداری موقت شبانه‌روزی در مناطق امن‌تر از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده در این شرایط است. انعطاف‌پذیری در ارائه خدمات و تغییر سریع نوع مداخله متناسب با شرایط، هسته اصلی کارآمدی اورژانس اجتماعی در حفاظت از آسیب‌پذیرترین گروه جامعه یعنی کودکان کار و خیابان به شمار می‌رود.

