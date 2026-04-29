به گزارش خبرنگار میراث آریا، اکبر اختیاری مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران اعلام کرد: هم‌زمان با احداث آزادراه شهید شوشتری، عملیات طراحی و اجرای تجهیزات هوشمند ترافیکی شامل دوربین‌های نظارت تصویری و سامانه‌های ثبت تخلفات سرعت متوسط نیز به اجرا در آمده است.

او با اشاره به پیشرفت قابل توجه طرح اظهار کرد: در موازات عملیات ساخت آزادراه، حدود ۱۰ کیلومتر لوله‌گذاری، بتن‌ریزی و نصب حوضچه‌ها و دریچه‌های مربوطه انجام شده است. تاکنون چهار سامانه ثبت تخلف سرعت متوسط نصب شده و دو سامانه دیگر نیز در حال نصب است.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران افزود: شش سامانه نظارت تصویری نیز در طول این آزادراه جانمایی شده و عملیات عمرانی مربوط به آن‌ها در حال تکمیل است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، انتظار می‌رود تا پایان هفته همه عملیات عمرانی خاتمه یافته و بلافاصله نصب تجهیزات مخابراتی و الکتریکال آغاز شود.

اختیاری در پایان تأکید کرد: با اتمام این مراحل، تمام سامانه‌های هوشمند ترافیکی آزادراه شهید شوشتری هم‌زمان با افتتاح، آماده بهره‌برداری کامل خواهند بود.

