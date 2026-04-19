آنونس رسمی سریال «کلینیک رویا» رونمایی شد 

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری اندیشه شهید آوینی، سریال «کلینیک رویا» اثری درام-کمدی است که قصه آن از دهه ۵۰ شروع و در سال ۱۴۰۳ پایان مییابد که پخش خود را به زودی از شبکه سهسیما آغاز میکند.
وحید رهبانی، نیلوفر رجاییفر، محمد نادری، معصومه کریمی، رامین ناصرنصیر، امیر کربلاییزاده، نیلوفر پارسا، بهنام شرفی، صهبا شرافتی، مهری آلآقا، کیومرث مرادی، بابک افرا، جواد خواجوی، امیر غفارمنش، شهرام شکیبا، مریم سرمدی، مریم کاظمی، ساقی زینتی، محسن حسینی، نوشین تبریزی، ایمان اصفهانی، فرشته گلچین، کیمیا رفیق، مریم یوسف، آرزو نادری، مسعود بهرامی، مهدی بهرامبیگی، مصطفی کولیوندی، مینا عبدی، امیرحسین طاهری، حسین سپهرنژاد، آرمان متیننیا، محسن صفری و فاطمه بختیاری و همچنین بازیگران کودک و نوجوان این پروژه عبارتند از محنا سیدی، آیلار عباسی و ارشیا جعفری، زینب کربلایی و… از جمله بازیگران این سریال هستند.
سریال «کلینیک رویا» محصول سیما فیلم و تولید شده در مؤسسه فرهنگی هنری اندیشه شهید آوینی است.
