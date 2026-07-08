به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز ۱۷ تیرماه با اعلام این مطلب گفت: باتوجه به برگزاری جشنواره بین‌المللی سینما و گردشگری (cinetour) در اصفهان، طی احکامی از سوی استاندار اصفهان به‌عنوان رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره بین‌المللی سینما و گردشگری اصفهان، اعضای این شورا منصوب شدند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: باتوجه به این احکام، داوود آبیان معاون گردشگری استان اصفهان نیز به‌عنوان دبیر این شورا منصوب شده است.

او افزود: در این احکام بر برگزاری هرچه شایسته این جشنواره بین‌المللی تاکید شده است.

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