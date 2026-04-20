سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با انتشار یادداشتی در پایگاه اطلاعرسانی دولت نوشت: یکشنبه ۳۰ فروردینماه، وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی میزبان حضوری بود که نمیتوان آن را در چارچوب یک بازدید اداری معمول تفسیر کرد؛ حضوری که در ذات خود، حامل معنا، پیام و جهتگیری راهبردی دولت در نسبت با «ایران» به مثابه یک کلّ تمدنی بود. رئیسجمهور با رویکردی میدانی، بیواسطه و مسئلهمحور، به این وزارتخانه آمد تا نهتنها از نزدیک در جریان وضعیت این سه حوزه به خصوص فعالیتهای ایام جنگ و نوروز قرار گیرد، بلکه فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری را به متن واقعیتهای جاری کشور پیوند بزند.
در هنگامهای که هیاهوی سیاست و امنیت، گاه میدان دید را محدود میسازد، توجه به میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، نشان از درکی عمیقتر از بنیانهای قدرت ملی دارد. این سه حوزه، اضلاع حیاتی «قدرت نرم» ایراناند؛ ساحتی که در آن، تاریخ، هویت، فرهنگ، معیشت و امید اجتماعی به یکدیگر گره میخورند و تصویری از «ایرانِ ماندگار» را در ذهن ایرانیان و جهانیان ترسیم میکنند.
پیام این حضور روشن و صریح بود: دولت، فرهنگ را حاشیه نمیداند؛ میراث را امر تزئینی تلقی نمیکند؛ گردشگری را به یک فعالیت صرفا اقتصادی تقلیل نمیدهد و صنایعدستی را تنها محصول ذوق فردی نمیبیند. اینها، هر یک لایهای از زیست ملی ایرانیاناند؛ از حافظه تاریخی و سرمایه نمادین گرفته تا معیشت میلیونها شهروند و افقهای پیشروی آینده کشور.
ایرانِ ما روزهای دشوار و پرآزمونی را از سر گذرانده است. در جنگ رمضان، ملت ایران با اتکا به ایمان، انسجام و تدبیر، ایستادگی کرد. ایستادگیای با اقتدار و تدبیر نیروهای مسلح قهرمان، وفاداری مردم از جانگذشته و پای کار بودن دولت خدمتگزار؛ این ایستادگی، صیانت از تاریخ، فرهنگ، هویت و حافظه تمدنی ایران بود. در آن روزها، ایرانیان نهفقط از خاک، بلکه از «ایرانِ جان» دفاع کردند؛ از آنچه در اعماق این سرزمین ریشه دارد و آن را به یک ملت-تمدن بدل ساخته است.
با اینحال، هیچ مقاومتی آنگاه که با عزت همراه است بیهزینه نیست. حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز از پیامدهای این شرایط مصون نماندند. صنعت گردشگری که در آغاز سال ۱۴۰۴، با رشدی امیدبخش و ثبت افزایش ۴۸ درصدی ورود گردشگران خارجی در دو ماهه نخست سال، در مسیر احیا قرار گرفته بود، در پی تحولات اخیر، از جمله جنگ دوازدهروزه و رخدادهای دیماه، با آسیبهای جدی مواجه شد. در حوزه میراثفرهنگی، بیش از ۱۵۰ اثر و محوطه تاریخی دچار خسارت شدند و در صنایعدستی نیز فعالان بخشخصوصی با اختلال در کسبوکار، کاهش تقاضا و فشار بر معیشت مواجه شدند.
در چنین بستری، حضور رئیسجمهور در این وزارتخانه، واجد معنایی مضاعف و راهبردی است. در این نشست، با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان تامین اجتماعی و رئیس سازمان امور مالیاتی، مجموعه مسائل و چالشهای این سه حوزه بهصورت دقیق و صریح طرح شد. حاصل این جلسه، مجموعهای از دستورات و تدابیر مشخص برای تسهیل شرایط، حمایت هدفمند و بازگشت به مسیر رونق، مورد تاکید و ابلاغ قرار گرفت.
آنچه این رویداد را از یک جلسه اداری متمایز میکند، «فرآیند» شکلگرفته پیرامون آن است. از ساعات ابتدایی روز گذشته، زنجیرهای از گفتوگوهای مسئلهمحور با ذینفعان اصلی شکل گرفت؛ از فعالان صنعت گردشگری تا نمایندگان صنایعدستی. این گفتوگوها، نه برای رفع تکلیف، بلکه برای فهم دقیق واقعیتهای میدانی و طراحی سیاستهای مؤثر انجام شد. باور ما روشن است: هیچ تصمیمی بدون شنیدن صدای فعالان و درک زیست واقعی آنان، به نتیجه نخواهد رسید.
در امتداد همین رویکرد، مدیرانعامل بانکها، مسئولان بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور نیز در جلسات تخصصی حضور یافتند تا مسیرهای تأمین مالی، تسهیل اعتبارات و حمایت از سرمایه در گردش فعالان این حوزهها بررسی شود. تصمیمات اتخاذشده در این بخش، اگر با سرعت و دقت اجرا شود، میتواند بهطور معناداری از فشار موجود بر فعالان بکاهد و آنان را به مدار پایداری و فعالیت بازگرداند.
واقعیت آن است که روند حمایت از این سه حوزه، از متن بحران آغاز شده بود؛ اما حضور رئیسجمهور، این روند را وارد مرحلهای تازه کرد؛ مرحلهای مبتنی بر انسجام بیشتر، شتاب بالاتر و پشتیبانی مستقیم عالیترین سطح اجرایی کشور. این حمایت، حمایت از «بنیانهای ماندگاری ایران» است.
میراثفرهنگی، حافظه زنده و پویای یک ملت است. گردشگری، بازگشت اعتماد، احیای امید و گشایش افقهای اقتصادی و اجتماعی است. صنایعدستی نیز تبلور پیوند میان هنر، هویت، معیشت و کرامت انسانی است. از اینرو، حمایت از این سه حوزه، در حقیقت حمایت از «زیست ملی ایرانیان» است.
در شرایطی که کشور در وضعیت پیچیدهای میان تهدید و ثبات نسبی قرار دارد و در فضای یک آتشبس شکننده بهسر میبرد، حضور میدانی رئیسجمهور در دستگاههای اجرایی، نشاندهنده عزم دولت برای عبور فعالانه از چالشها و تمرکز بر حل مسائل مردم است. این حضور، هم مسئولیت مدیران را سنگینتر میکند و هم برای جامعه و فعالان اقتصادی و فرهنگی، حامل پیام امید و اعتماد است.
ما در وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، این حمایت را سرمایهای راهبردی برای تداوم مسیر «بازسازی، احیا و گشایش» میدانیم. باور داریم که با همافزایی دولت، همراهی نهادهای اقتصادی و بانکی و پایداری فعالان این حوزهها، میتوان از دل این شرایط دشوار، افقی نو برای ترمیم، رونق و بازآفرینی گشود.
امروز، در حالیکه نیروهای مسلح قهرمان ایران از مرزها و امنیت کشور صیانت میکنند، در میدانی دیگر، همه ایرانیان در حال پاسداری از تمدن و هویت این سرزمیناند. ایران، در موزههایش، در بناهای تاریخیاش، در کارگاههای صنایعدستیاش، در فرهنگ میهماننوازیاش و در امیدی که مردم به آینده دارند، تداوم مییابد.
حفاظت از اینها، حفاظت از ایران است.
