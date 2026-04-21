رکوردشکنی «نیم شب» در گیشه

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی اثر، فیلم «نیم شب» تازه‌ترین و آخرین ساخته محمدحسین مهدویان که جزو نخستین فیلم‌های داوطلب در شرایط جنگ تحمیلی سوم بود، از ۲۷ اسفند سال گذشته راهی اکران و بعد از گذشت یک ماه، رکورددار فروش اکران نوروزی شد.

آمار فروش سایت سمفا، فیلم «نیم شب» تاکنون از رقم ۴میلیارد تومان فروش عبور کرده و میزبان تعداد ۵۰هزار مخاطب در سینماهای تهران و شهرستان‌ها بوده است.

با شروع اکران فیلم‌های کمدی بر اساس تصمیم شورای صنفی نمایش، بعد از شرایط جنگ و آتش بس، «نیم شب» با توجه به شرایط موجود، فاتح گیشه بوده است و عنوان پرفروش‌ترین و پرمخاطب‌ترین فیلم اکران سال ۱۴۰۵ محسوب می‌شود.

«نیم شب» در اکران نوروزی و طی یک ماه بیش از ۵۳۰۰ سانس را در ۳۵۴ سالن سینمای سراسر کشور ثبت کرده است و نمایش آن در سینماهای سراسر کشور ادامه دارد.

تهیه‌کنندگی «نیم شب» بر عهده حبیب والی‌نژاد بوده و این فیلم محصول موسسه تصویر شهر است.

این فیلم روایتی واقعی از «جنگ ۱۲ روزه» است که نویسندگی آن را مهدی یزدانی‌خرم و اعظم بهروز بر عهده داشته‌اند.

