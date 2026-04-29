به گزارش میراث‌آریا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، تصویربرداری مستند بلند شهید دکتر علی لاریجانی سیاستمدار سرشناس ایرانی، به کارگردانی عارف افشار و تهیه‌کنندگی محسن یزدی مدتی است آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

علی لاریجانی متولد ۱۳ خردادماه ۱۳۳۶ در شهر نجف، دبیر شورای امنیت ملی، مشاور رهبری شهید و عضو شورای انقلاب فرهنگی بود. شهید لاریجانی ۱۱ سال نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و پنجمین رئیس مجلس بود. او که سابقه حضور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان وزیر و ریاست سازمان صدا و سیما از سال ۷۲ تا ۸۳ را داشت، ۲۶ اسفندماه سال ۱۴۰۴ همراه فرزندش مرتضی، در جنگ رمضان ترور شد.

عارف افشار پیش از شروع جنگ رمضان و شهادت دکتر لاریجانی گفت‌وگویی مفصل با او داشت و این آخرین گفت‌وگوی شهید بود که درباره شرایط کشور، بحران‌های پیش رو، فضای جامعه و... در آن صحبت کرد و زمینه ساخت این مستند شد.

مستند پرتره شهید علی لاریجانی مانند دیگر تجربه‌های این مستندساز به وجوه مختلف شخصیتی این شهید، دیدگاه‌های موافقان و مخالفان درباره او و کارنامه شهید لاریجانی در عرصه سیاست و فرهنگ ایران اشاره دارد.

او که با مستندهای «برزخی‌ها» و «ضد قهرمان» به شهرت رسید، به تازگی ساخت مستندی درباره علی اکبر ناطق نوری سیاستمدار باسابقه و رئیس سابق مجلس شورای اسلامی را به پایان رسانده است.

مستند پرتره شهید علی لاریجانی تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است.

