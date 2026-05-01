اجرای «زق زقو ۴۰۰ در آسمان ایران» در دزفول

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نمایش خیابانی عروسکی «زق زقو ۴۰۰ در آسمان ایران» به نویسندگی و کارگردانی سمیه مقدمی‌نیا از ششم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در موکب جنگ رمضان دزفول روی صحنه رفت.

در این نمایش خیابانی عروسکی ستاره قلی‌زاده، ساناز قلی‌زاده، پریا احتشامی، عسل سنایی‌پور، فرهاد شامی و محمد احتشامی به عنوان عروسک‌پردان حضور دارند.

سایر عوامل نمایش خیابانی عروسکی «زق زقو ۴۰۰ در آسمان ایران» عبارتند از: حسین جمالیان (دستیار کارگردان)، کاظم قلی‌زاده (آهنگساز)، سمیه مقدمی‌نیا (طراح و ساخت عروسک و عکاس).

نمایش خیابانی عروسکی «زق زقو ۴۰۰ در آسمان ایران» توسط گروه تئاتر هفت دز، نمایندگی انجمن هنرهای نمایشی دزفول، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دزفول و مدیریت آموزش و پروش دزفول تولید و اجرا شد.

