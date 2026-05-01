۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۶

اجرای «زق زقو ۴۰۰ در آسمان ایران» در دزفول

نمایش خیابانی عروسکی «زق زقو ۴۰۰ در آسمان ایران» کاری از گروه تئاتر هفت دز در دزفول روی صحنه رفت.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نمایش خیابانی عروسکی «زق زقو ۴۰۰ در آسمان ایران» به نویسندگی و کارگردانی سمیه مقدمی‌نیا از ششم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در موکب جنگ رمضان دزفول روی صحنه رفت.

در این نمایش خیابانی عروسکی ستاره قلی‌زاده، ساناز قلی‌زاده، پریا احتشامی، عسل سنایی‌پور، فرهاد شامی و محمد احتشامی به عنوان عروسک‌پردان حضور دارند.

سایر عوامل نمایش خیابانی عروسکی «زق زقو ۴۰۰ در آسمان ایران» عبارتند از: حسین جمالیان (دستیار کارگردان)، کاظم قلی‌زاده (آهنگساز)، سمیه مقدمی‌نیا (طراح و ساخت عروسک و عکاس).

نمایش خیابانی عروسکی «زق زقو ۴۰۰ در آسمان ایران» توسط گروه تئاتر هفت دز، نمایندگی انجمن هنرهای نمایشی دزفول، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دزفول و مدیریت آموزش و پروش دزفول تولید و اجرا شد.

کد خبر 1405021200723
سیدجواد خراسانی
دبیر مرضیه امیری

