بهگزارش خبرنگار میراثآریا، صادق شیخی از صدور نخستین مجوز پروانه بهرهبرداری هتل در امیدیه به نام هتل شهرزاد خبر داد و اظهار کرد: باتوجه به موقعیت جغرافیایی امیدیه در مسیر کریدورهای مهم خوزستان به فارس و بوشهر، وجود شرکتهای بزرگ نفت و گاز و همچنین حضور مداوم تیمهای ورزشی، در سالهای اخیر شاهد افزایش چشمگیر ورود مسافران و گردشگران به این شهرستان بودهایم و این موضوع ضرورت توسعه زیرساختهای اقامتی را بیش از پیش نمایان کرده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی امیدیه افزود: شهرستان امیدیه با برخورداری از آثار تاریخی، رودخانهها، ارتفاعات، پارکهای جنگلی و جاذبههای طبیعی متعدد، بهویژه در فصول پاییز، زمستان و بهار، میزبان شمار زیادی از مسافران است؛ اما ظرفیت اقامتی موجود پاسخگوی این حجم از گردشگران نیست.
او ادامه داد: با هدف ساماندهی و توسعه فضاهای اقامتی، اداره میراثفرهنگی شهرستان صدور مجوز برای هتلها و اقامتگاههای بومگردی و سنتی را در دستورکار قرار داده است تا علاوه بر افزایش ظرفیت اقامتی، کیفیت خدمات ارائهشده به گردشگران نیز ارتقاء یابد.
به گفته شیخی، صدور نخستین پروانه بهرهبرداری برای هتل شهرزاد نشاندهنده عزم جدی مجموعه اداری شهرستان با حمایت مدیرکل میراثفرهنگی استان، فرماندار امیدیه و همکاری معاونتهای گردشگری و سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی در مسیر توسعه زیرساختهای گردشگری است.
او تأکید کرد: تلاش میکنیم معیارهای لازم در حوزه بهداشت، ایمنی و رفاه مسافران بهطور کامل رعایت شود تا خدمات اقامتی در سطح مطلوبی به گردشگران ارائه شود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی امیدیه خاطرنشان کرد: این اقدام علاوه بر بهبود کیفیت سفر و افزایش رضایت گردشگران، زمینهساز ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه خواهد بود.
او درباره مشخصات این مجموعه اقامتی گفت: هتل شهرزاد در زمینی به مساحت تقریبی ۸ هزار مترمربع و با زیربنایی حدود ۲ هزار و ۲۰۰ مترمربع ساخته شده و دارای ۱۵ اتاق و در مجموع ۴۵ تخت است که زمینه اشتغال مستقیم بیش از ۲۷ نفر را فراهم کرده است. این مجموعه همچنین دارای زمین تنیس، فضای سبز وسیع و محوطهسازی مناسب است.
شیخی افزود: کلنگزنی توسعه و ساخت فاز دوم این هتل نیز در هفته دولت انجام شده است.
بهگفته او، هتل شهرزاد در کیلومتر ۵ جاده امیدیه به ماهشهر و در ورودی شهرک صنعتی امیدیه واقع شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی امیدیه با اشاره به اهمیت این طرح در بهبود کیفیت سفر، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه، از سرمایهگذاران دعوت کرد تا با مشارکت در توسعه زیرساختهای گردشگری، به پیشرفت و توسعه شهرستان امیدیه کمک کنند.
