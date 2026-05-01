بهگزارش خبرنگار میراثآریا، به مناسبت ۱۱ اردیبهشتماه، گرامیداشت روز کار و کارگر، و با هدف ایجاد شور و نشاط در میان کارکنان، تیم فوتسال پایگاه چغازنبیل بهصورت رسمی تشکیل شد که این اقدام در راستای توجه به سلامت جسمی، بهبود نشاط سازمانی و ترویج فعالیتهای ورزشی در میان کارگران مجموعه انجام گرفته است.
آغاز به کار رسمی این تیم با استقبال گرم کارکنان همراه شد و فضایی صمیمی، پرنشاط و پویا در میان آنان رقم زد.
همچنین به مناسبت فرخنده ولادت حضرت امامرضا (ع)، مراسمی در موزه هفتتپه برگزار شد که در آن از کارگران خدوم و زحمتکش این مجموعه با اهدای هدیه تقدیر به عمل آمد.
در حاشیه این برنامه، دورهمی صبحانه کاری نیز با هدف تقویت صمیمیت، افزایش تعاملات درونسازمانی و ایجاد حس همبستگی در محیط کار برگزار شد.
برگزارکنندگان این برنامهها اعلام کردند که مجموعه اقدامات فرهنگی و ورزشی اخیر، بخشی از برنامهریزیهای گسترده در راستای توجه به رفاه کارکنان، افزایش انگیزه و ارتقای کیفیت محیط کاری در مجموعههای تاریخی هفتتپه و چغازنبیل است؛ مجموعههایی که بخشی مهم از میراث جهانی کشور را در دل خود جای دادهاند و حفظ و نگهداری آنها مرهون تلاش شبانهروزی کارگران و کارکنان است.
این برنامهها با استقبال گرم کارکنان و همراهی مسئولان، به عنوان گامی مؤثر برای افزایش نشاط، تقویت روحیه کار جمعی و ارجگذاری به زحمات نیروهای انسانی این دو مجموعه ارزیابی میشود.
