بهگزارش خبرنگار میراثآریا، محمد جوروند در متن پیام خود آورده است: با نهایت تأسف و تأثر، خبر درگذشت معلم فرهیخته و دوستدار مخلص میراثفرهنگی، زندهیاد حاج غلامعباس نصیری، برادر معزز شهید والامقام عبدالحسین نصیری را دریافت کردم و قلبمان از این فقدان به درد آمد.
آن مرحوم بیش از دو دهه با عشقی عمیق و تعهدی مثالزدنی در عرصه حفاظت از آثار تاریخی و پاسداری از هویت فرهنگی منطقه، بهعنوان دوستدار میراثفرهنگی نقشآفرینی کرد و خدمات ارزشمندی از خود بر جای گذاشت.
بیتردید نام و خاطره تلاشهای صادقانه و ماندگار او در حافظه میراثفرهنگی خوزستان و شهرستان اندیمشک باقی خواهد ماند.
اینجانب ضمن ابراز همدردی با خانواده محترم، جامعه فرهنگی و اهالی شریف اندیمشک، از درگاه خداوند متعال برای آن عزیزِ سفر کرده، علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان ارجمند، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.یادش در مسیر حفظ اصالتها، همواره جاودان باد.
