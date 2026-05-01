نخستین کاوش روشمند محوطه باستانی «قدبرا» در الیگودرز آغاز شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عطا حسن‌پور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با اعلام این خبر گفت: پس از ۳۳ سال انتظار، این اولین کاوش روشمند برای کشف معماری دست‌کند محوطه قدبرا انجام می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان افزود: این محوطه در حاشیه غربی شهر الیگودرز و در محدوده زمین‌های کشاورزی قرار دارد؛ جایی که طی سال‌ها، لایه‌های خاک و رسوبات، آثار تاریخی را در خود پنهان کرده بودند. این گونه معماری پاسخ هوشمندانه بشر به اقلیم سرد شرق لرستان است بر اساس اظهارات این مقام استانی، محوطه قدبرا پس از سه دهه از زمان شناسایی، اکنون زیر نظر باستان‌شناسان مورد کاوش قرار گرفته است.

حسن‌پور افزود: «در این محوطه با معماری صخره‌ای و دست‌کند که گونه خاصی از معماری است که اخیرا مورد توجه جوامع علمی باستان شناسی و معماری قرار گرفته است؛ سازه‌هایی که بدون مصالح ساختمانی و با بهره‌گیری از بستر طبیعی، در لایه‌های رسوبی ایجاد شده‌اند.» وی این ساختار را از نظر شیوه و کارکرد، مشابه برخی شهرهای زیرزمینی همچون سامن در همدان و نوش‌آباد در کاشان دانست.

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان با اشاره به یافته‌های نخستین مرحله پژوهش، گفت: «سفالینه‌های کشف‌شده نشان می‌دهد این مجموعه پنهان، از اواخر دوره ساسانی تا قرون میانی اسلامی مورد استفاده بوده است.»

حسن‌پور اعلام کرد: این دومین تجربه کاوش معماری دست‌کند در استان لرستان پس از محوطه «کوی کیوان» ازناست و قدبرا ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یک سایت‌موزه دارد.

این محوطه در سال ۱۳۷۲ توسط استاد باستان شناس ناصر نوروز زاده چگنی شناسایی و در سال ۱۳۸۵ توسط عطا حسن پور ثبت و در سال ۱۳۹۸ توسط نسترن مرادی گمانه زنی و تعیین حریم گردید و درسال جاری به سرپرستی یاسر مردانی مورد کاوش باستان شناسی قرار گرفت.

