به گزارش خبرنگار میراث آریا سجاد عالیخانی، معاون صنایعدستی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان لرستان، با اشاره به چالشهای اساسی پیش روی این حوزه، بهویژه ضعف در شبکه توزیع و محدودیتهای بازاریابی، از تدوین و اجرای برنامههای عملیاتی چندوجهی برای غلبه بر این موانع خبر داد. این برنامهها با هدف ارتقای جایگاه صنایعدستی لرستان به عنوان یکی از پایههای اصلی اقتصاد فرهنگی استان و عاملی مؤثر در تحقق اهداف توسعه پایدار تدوین شدهاند.
راهبردهای چهارگانه توسعه در لرستان:
۱. گسترش بازارهای فیزیکی و مجازی: این راهبرد بر توسعه زیرساختهای فروش تمرکز دارد. ایجاد و احداث بازارچههای دائمی صنایع دستی، تجهیز غرفههای فروش در اماکن پرتردد گردشگری و تقویت پلتفرمهای فروش آنلاین، از جمله اقدامات اجرایی در این بخش است تا دسترسی مشتریان به محصولات متنوع صنایعدستی لرستان تسهیل شود.
۲. همافزایی با صنعت گردشگری: معاون صنایعدستی لرستان بر اهمیت پیوند صنایع دستی با گردشگری تأکید کرد. برگزاری کارگاههای آموزشی و تولید زنده در معرض دید گردشگران و عرضه مستقیم محصولات در رویدادهای فرهنگی و گردشگری، راهکاری برای معرفی عمیقتر هنر بومی استان و ایجاد فرصتهای فروش مستقیم برای هنرمندان است.
۳. ارتقای کیفیت، نوآوری و برندسازی: در این محور، ضمن تأکید بر حفظ اصالت و ریشههای طرحها و نقوش سنتی لرستان، ارتقای مستمر کیفیت محصولات در دستور کار قرار دارد. حمایت از ایدههای نوآورانه و تلفیق خلاقیت با نیازهای روز بازار، از اهداف کلیدی این بخش است. همچنین، پیگیری برای اخذ نشانهای ملی و بینالمللی کیفیت و معرفی هنرمندان برجسته، نقش بسزایی در برندسازی منطقهای و جهانی صنایع دستی لرستان خواهد داشت.
۴. حمایت، آموزش و توسعه صادرات: این بخش شامل ارائه تسهیلات حمایتی هدفمند برای پایداری مشاغل خانگی و کارگاهی، و ایجاد سازوکارهایی برای حفاظت از محصولات در برابر رقبای خارجی است. برگزاری دورههای آموزشی متنوع و مستمر با هدف ارتقای مهارتهای فنی، طراحی و بازاریابی، و همچنین تلاش برای حضور فعال در نمایشگاههای بینالمللی و تسهیل فرآیند صادرات محصولات دارای نشان کیفیت، از اولویتهای اساسی محسوب میشود.
معاون صنایعدستی لرستان، اولویتهای کنونی را معطوف به توسعه بازار فروش، تقویت اشتغال پایدار، ارتقای سطح آموزش و برندسازی جامع دانست. چشمانداز بلندمدت استان، تبدیل صنایعدستی به یکی از ستونهای اصلی اقتصاد فرهنگی و پیشران توسعه منطقه است. او انتظار دارد هنرمندان لرستان با تکیه بر اصالت هنر خود و با رویکردی نوآورانه و فعال در عرصه بازار، نقشی کلیدی در تحقق این اهداف ایفا کنند.
انتهای پیام/
نظر شما