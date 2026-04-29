به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در پیام عطا حسن‌پور آمده است:

انا لله و انا الیه راجعون

با نهایت تأسف و تألم، درگذشت استاد برجسته و پیشکسوت نامی هنر معماری ایرانی-اسلامی، جناب آقای عبدالحمید نقره‌کار را به جامعه فرهنگیان، هنرمندان، معماران و عموم مردم شریف ایران تسلیت عرض می‌نماییم.

آن فقید سعید، عمر پربار خود را وقف اعتلای فرهنگ و هنر این مرز و بوم نمود و با خلاقیت، تعهد و درایت خویش، آثار ماندگاری را در حوزه معماری ایرانی-اسلامی از خود به یادگار گذاشت که همواره الهام‌بخش نسل‌های آینده خواهد بود.

این ضایعه جبران‌ناپذیر را به خانواده محترم ایشان، بازماندگان و تمامی دوستداران و ارادتمندان وی تسلیت عرض کرده و از خداوند رحمان و غفار برای آن عزیز سفر کرده، غفران واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.

