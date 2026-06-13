بهگزارش خبرنگار میراثآریا، دوره آموزشی مدیریت بحران و افزایش تابآوری تأسیسات گردشگری با حضور مدیران، بهرهبرداران و فعالان حوزه گردشگری استان لرستان برگزار شد.
در این دوره، شرکتکنندگان با مباحثی از جمله اصول مهماننوازی و تشریفات، روانشناسی مهمانداری، شیوههای صحیح برخورد با مهمان، مدیریت ارتباط با گردشگران در شرایط عادی و بحرانی، ارتقای کیفیت خدمات و راهکارهای افزایش تابآوری تأسیسات گردشگری آشنا شدند.
در این برنامه حجتاله عباسیان، معاون گردشگری، با اشاره به اهمیت آمادگی تأسیسات گردشگری در برابر بحرانهای مختلف، بر ضرورت آموزش مستمر و توانمندسازی فعالان این حوزه تأکید کرد و ارتقای سطح خدمات را از عوامل مهم افزایش رضایتمندی گردشگران دانست.
تدریس این دوره را سرکار زنگنه بر عهده داشت که طی آن، شرکتکنندگان با اصول و مهارتهای کاربردی مدیریت بحران، شیوههای حرفهای میزبانی و راهکارهای تقویت تابآوری در مراکز و تأسیسات گردشگری آشنا شدند.
این دوره در راستای ارتقای دانش تخصصی فعالان گردشگری، افزایش آمادگی تأسیسات گردشگری در شرایط بحرانی و بهبود کیفیت خدمات ارائهشده به گردشگران برگزار شد.
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