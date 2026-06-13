بهگزارش خبرنگار میراثآریا، در این دوره آموزشی که روز چهارشنبه 20 خرداد 1405 برگزار شد، شرکتکنندگان با مباحثی همچون اصول مهماننوازی و تشریفات، روانشناسی مهمانداری، شیوههای صحیح برخورد با مهمان، مهارتهای ارتباطی، مدیریت تجربه گردشگر و استانداردهای ارائه خدمات در اقامتگاههای بومگردی آشنا شدند.
حجتاله عباسیان معاون گردشگری لرستان، در این دوره بر اهمیت ارتقای سطح دانش تخصصی فعالان گردشگری و نقش اقامتگاههای بومگردی در توسعه گردشگری پایدار تأکید کرد و برگزاری چنین دورههایی را گامی مؤثر در افزایش کیفیت خدمات و رضایت گردشگران دانست.
تدریس این دوره را زنگنه بر عهده داشت که طی آن شرکتکنندگان با شیوههای نوین مدیریت و بهرهبرداری از اقامتگاههای بومگردی و اصول حرفهای میزبانی آشنا شدند.
این دوره در راستای توانمندسازی فعالان حوزه گردشگری و ارتقای کیفیت خدمات اقامتی در استان لرستان برگزار شد.
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