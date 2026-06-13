۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۵

دوره آموزشی آشنایی با مدیریت و بهره‌برداری اقامتگاه‌های بوم‌گردی در لرستان برگزار شد

دوره آموزشی آشنایی با مدیریت و بهره‌برداری اقامتگاه‌های بوم‌گردی در لرستان برگزار شد

دوره آموزشی آشنایی با مدیریت و بهره‌برداری اقامتگاه‌های بوم‌گردی با هدف ارتقای دانش و مهارت فعالان حوزه گردشگری و بهبود کیفیت خدمات اقامتگاه‌های بوم‌گردی، به‌صورت همزمان در استان لرستان برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این دوره آموزشی که روز چهارشنبه 20 خرداد 1405 برگزار شد، شرکت‌کنندگان با مباحثی همچون اصول مهمان‌نوازی و تشریفات، روان‌شناسی مهمانداری، شیوه‌های صحیح برخورد با مهمان، مهارت‌های ارتباطی، مدیریت تجربه گردشگر و استانداردهای ارائه خدمات در اقامتگاه‌های بوم‌گردی آشنا شدند.

حجت‌اله عباسیان معاون گردشگری لرستان، در این دوره بر اهمیت ارتقای سطح دانش تخصصی فعالان گردشگری و نقش اقامتگاه‌های بوم‌گردی در توسعه گردشگری پایدار تأکید کرد و برگزاری چنین دوره‌هایی را گامی مؤثر در افزایش کیفیت خدمات و رضایت گردشگران دانست.

تدریس این دوره را زنگنه بر عهده داشت که طی آن شرکت‌کنندگان با شیوه‌های نوین مدیریت و بهره‌برداری از اقامتگاه‌های بوم‌گردی و اصول حرفه‌ای میزبانی آشنا شدند.

این دوره در راستای توانمندسازی فعالان حوزه گردشگری و ارتقای کیفیت خدمات اقامتی در استان لرستان برگزار شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032301986
محسن سلاح ورزی
دبیر مهدی ارجمند

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