۲۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۳۶

اختصاص ۷ میلیارد تومان تسهیلات به هنرمندان صنایع دستی دلفان/ رونمایی از کتاب «هفت پاچا» در هفته صنایع دستی

اختصاص ۷ میلیارد تومان تسهیلات به هنرمندان صنایع دستی دلفان/ رونمایی از کتاب «هفت پاچا» در هفته صنایع دستی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان از اختصاص حدود ۷ میلیارد تومان تسهیلات به هنرمندان صنایع دستی شهرستان دلفان خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۳.۵ میلیارد تومان از این تسهیلات جذب شده است.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عطا حسن‌پور در حاشیه بازدید روز شنبه 23 خردادماه از نمایشگاه صنایع دستی شهرستان دلفان که به مناسبت هفته صنایع دستی برگزار شده بود، اظهار کرد: شهرستان دلفان یکی از مناطق باقدمت و دارای هویت فرهنگی غنی در حوزه صنایع دستی است و هنرمندان بسیاری در رشته‌های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی این شهرستان فعالیت دارند.

او گفت: در این نمایشگاه، ۱۰ نفر از هنرمندان دلفانی آثار و تولیدات خود را در معرض دید عموم قرار دادند. این محصولات شامل دست‌بافته‌های سنتی از جمله گلیم و ماشته، صنایع چرمی و چوبی، نقاشی روی سفال و آثار تزئینی بود که از کیفیت و ارزش هنری بالایی برخوردار هستند.

حسن‌پور با اشاره به حمایت‌های اداره کل میراث فرهنگی از فعالان این حوزه، گفت: در مجموع حدود ۷ میلیارد تومان تسهیلات برای هنرمندان صنایع دستی این بخش در نظر گرفته شده که تاکنون حدود ۳.۵ میلیارد تومان آن جذب شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان تأکید کرد: این اداره‌کل آمادگی کامل دارد تا از هنرمندان صنایع دستی حمایت کرده و زمینه توسعه فعالیت‌های تولیدی، اشتغال‌زایی و رونق اقتصاد هنر را در استان فراهم کند.

او همچنین از رونمایی کتاب «هفت پاچا» در حاشیه این نمایشگاه خبر داد و گفت: این کتاب مجموعه‌ای از هفت اسطوره، داستان و مَثل قدیمی شهرستان دلفان را در قالبی مکتوب گردآوری کرده و گامی ارزشمند در راستای حفظ و انتقال میراث معنوی منطقه به نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

حسن‌پور خاطرنشان کرد: ثبت و انتشار روایت‌های بومی و فرهنگ شفاهی مناطق مختلف استان، نقش مهمی در صیانت از میراث ناملموس دارد و کتاب «هفت پاچا» نمونه‌ای موفق از این تلاش فرهنگی ارزشمند است.

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کد خبر 1405032402057
محسن سلاح ورزی
دبیر مهدی ارجمند

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