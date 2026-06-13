۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۶

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع لرستان و مسئول دفتر فنی منصوب شدند

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع لرستان و مسئول دفتر فنی منصوب شدند

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان طی احکامی جداگانه محمد بیرانوند را به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان و محمدرضا اسدی را به عنوان مسئول دفتر فنی منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، عطا حسن پور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان طی احکامی جداگانه محمد بیرانوند را به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان و محمد رضا اسدی را به عنوان مسئول دفتر فنی منصوب کرد.

لازم به ذکر است پیش از این سیاوش امرایی معاونت توسعه مدیریت و منابع و محمد بیرانوند کارشناس ثبت میراث ناملموس و رامین ابراهیمی مسئول دفتر فنی اداره کل را برعهده داشتند.

مراسم معارفه با حضور معاونان و مدیران ستادی اداره کل برگزار شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032301983
محسن سلاح ورزی
دبیر مرضیه امیری

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