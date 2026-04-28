به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا ، جمعی از کارکنان و معاونان این اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان با حضور در میادین اصلی شهر خرم‌آباد در حرکتی خودجوش، اقدام به برافراشته نگه‌داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران کردند.

این حرکت که با هدف پاسداشت عزت و پایداری ملت ایران و در واکنش به رفتارهای خصمانه دشمنان کشور شکل گرفت، مورد استقبال مردم و رهگذران قرار گرفت.

شرکت‌کنندگان در این اقدام مردمی، برافراشته ماندن پرچم ایران را نماد پایداری، ایمان و وحدت ملی دانستند و تأکید کردند که این نماد مقدس هرگز بر زمین نخواهد افتاد.

انتهای پیام/