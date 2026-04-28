۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۷

پاسداشت پرچم پرافتخار ایران توسط مدیران و کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی لرستان

پاسداشت پرچم پرافتخار ایران توسط مدیران و کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی لرستان

جمعی از مدیران و کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، در اقدامی مردمی، با حضور در شهر خرم‌آباد پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را برافراشته نگه داشتند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا ، جمعی از کارکنان و معاونان این اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان با حضور در میادین اصلی شهر خرم‌آباد در حرکتی خودجوش، اقدام به برافراشته نگه‌داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران کردند.  

این حرکت که با هدف پاسداشت عزت و پایداری ملت ایران و در واکنش به رفتارهای خصمانه دشمنان کشور شکل گرفت، مورد استقبال مردم و رهگذران قرار گرفت.  

شرکت‌کنندگان در این اقدام مردمی، برافراشته ماندن پرچم ایران را نماد پایداری، ایمان و وحدت ملی دانستند و تأکید کردند که این نماد مقدس هرگز بر زمین نخواهد افتاد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405020800491
محسن سلاح ورزی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha