ناکامی غارتگران میراث ملی در تپه ابوفندوا خوزستان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی عالی‌پور امروز شنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر تشریح کرد: به‌دنبال دریافت گزارش‌هایی مبنی بر وقوع حفاری غیرمجاز در محوطه تاریخی تپه ابوفندوا، یگان حفاظت میراث‌فرهنگی پایگاه با همکاری تنگاتنگ و به‌موقع نیروی انتظامی وارد عمل شد که این اقدام قاطعانه، منجر به توقف کامل فعالیت حفاران و جلوگیری از آسیب بیشتر به این لایه تاریخی شد.

سرپرست پایگاه میراث‌جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه با اشاره به اقدامات مرمتی بلافاصله پس از این واقعه، افزود: با اولویت‌بندی صیانت از بافت باستانی، یک روز پس از عملیات، کارشناسان باستان‌شناسی پایگاه میراث‌جهانی به همراه نیروهای یگان حفاظت در محل حاضر شدند و ضمن بررسی‌های فنی، همه چاله‌های حفاری را پر کردند و وضعیت محوطه به حالت اولیه بازگردانده شد.

او در ادامه با تأکید بر لزوم پیوند میان میراث‌فرهنگی و مردم، خاطرنشان کرد: همان‌طور که همکاران ما در یگان حفاظت نیز همواره تأکید دارند، آگاه‌سازی جوامع محلی پیرامون آثار مخرب حفاری‌های غیرمجاز، اساسی‌ترین ابزار پیشگیرانه ماست. ارتباط متقابل میان میراث‌فرهنگی و ساکنان بومی، سدی نفوذناپذیر در برابر سوداگران اموال تاریخی ایجاد می‌کند.

عالی‌پور ضمن قدردانی از حمایت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان در حفاظت از محوطه‌های وسیع تحت نظارت این پایگاه، تصریح کرد: نیروهای یگان حفاظت ما با وجود محدودیت‌های موجود، با روحیه‌ای جهادی و فداکاری مثال‌زدنی از میراث ملی کشور پاسداری می‌کنند که شایسته والاترین تقدیرها هستند.

او در پایان با تبیین جایگاه علمی این محوطه یادآور شد: تپه ابوفندوا یکی از نقاط استراتژیک و پراهمیت در مطالعات باستان‌شناسی دشت شوشان محسوب می‌شود و پاسداری از این ثروت‌های ملی، وظیفه‌ای است که با همه توان و با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های قانونی و انتظامی دنبال خواهیم کرد.

