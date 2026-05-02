به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا ، صادق زارع امروز شنبه 12 اردیبهشت 1405، با اعلام این خبر اظهار کرد: این پروژه با اختصاص اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان، با هدف رفع آسیب‌های ناشی از گذر زمان و عوامل جوی آغاز شده است. مقبره صاحب‌دیوانی که به عنوان دفتر تخصصی حافظ‌شناسی شناخته می‌شود، نقشی کلیدی در پژوهش‌های ادبی و فرهنگی ایفا می‌کند و حفظ ساختار فیزیکی آن برای نسل‌های آینده حیاتی است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان فارس ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، عملیات اجرایی شامل سبک‌سازی بام، کاهش بار مرده سقف برای افزایش پایداری سازه و جلوگیری از فشار بر دیوارهای قدیمی، تعمیرات پشت طاق، بازسازی و تقویت بخش‌های داخلی طاق‌ها برای جلوگیری از هرگونه ریزش احتمالی، عایق‌رطوبتی شامل اجرای لایه‌های ایزوگام استاندارد برای مقابله با نفوذ رطوبت به بدنه و تزئینات، آجرکاری بدنه شامل ترمیم و تعویض آجرهای فرسوده با آجرهای هم‌جنس و هم‌رنگ برای حفظ اصالت بصری، مرمت یزدی‌بندی شامل بازسازی تزئینات به روش های سنتی مرسوم یزدی‌بندی دردست انجام است.

زارع اضافه کرد: این عملیات با نظارت دقیق کارشناسان میراث‌فرهنگی و با استفاده از مصالح استاندارد و روش‌های نوین مرمتی پیش خواهد رفت.

او افزود : هدف نهایی، بازگرداندن شکوه و اصالت این بخش از حافظیه به دوران طلایی خود است تا هم به عنوان یک اثر تاریخی حفظ شود و هم به عنوان فضایی فرهنگی برای پژوهشگران و گردشگران مورد استفاده قرار گیرد.

