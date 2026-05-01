به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلال تاجیک روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: نشست سراسری رؤسای انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان‌ها با حضور اعضای هیئت مدیره جامعه بوم‌گردی کشور و معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان، روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ به میزبانی سمنان برگزار شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان افزود: در این گردهمایی تخصصی، مدیران استانی به بیان دغدغه‌ها، چالش‌ها و انتظارات واحدهای بوم‌گردی پرداخته و بر ضرورت هم‌افزایی برای ارتقای کیفیت خدمات تأکید کردند.

او بیان کرد: هدف اصلی این نشست، انتظام‌بخشی ساختاری، بررسی مسائل کلان و طراحی نقشه‌راه توسعه بازار بوم‌گردی کشور بود و بر همین اساس، مجموعه‌ای از محورهای اجرایی به عنوان اولویت‌های پیش‌ِرو مطرح و برای تصویب نهایی مورد بررسی قرار گرفت.

تاجیک تشریح کرد: موضوعاتی از جمله برخورد قانونی با واحدهای اقامتی غیرمجاز، پیگیری تفویض اختیار صدور پروانه‌های بهره‌برداری به تشکل‌های حرفه‌ای، تدوین آیین‌نامه‌های استانی، طراحی فرم‌های یکپارچه بازرسی و گزارش عملکرد، تثبیت تعرفه حامل‌های انرژی و حل چالش‌های هزینه‌ای واحدهای بوم‌گردی، تأسیس دفتر پیگیری جامعه بوم‌گردی در تهران به منظور تسهیل ارتباط با نهادهای بالادستی دز این نشست مورد تأکید قرار گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان تصریح کرد: در ادامه، حاضران بر تدوین تقویم سراسری رویدادها، انتشار کتاب جامع بوم‌گردی‌های ایران، رفع اختلال در سامانه‌های رزرو آنلاین (از جمله سامانه اقامت ۲۴)، تقویت نقش‌آفرینی رسانه‌ای و جریان‌سازی خبری در فضای مجازی و خبرگزاری‌ها تأکید کردند.

او اظهار کرد: در پایان این نشست، هیئت مدیره جامعه بوم‌گردی بر ضرورت عبور از نگاه صرفاً اقتصادی و حرکت به سوی هویت‌بخشی مبتنی بر «خانواده و بوم» تأکید کردند و همگرایی حداکثری میان استان‌ها را شرط اصلی تحقق اهداف ملی و بین‌المللی صنعت بوم‌گردی دانستند.

