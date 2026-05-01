۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۱

‎نشست سراسری رؤسای انجمن‌های بوم‌گردی کشور در سمنان برگزار شد

‎مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان گفت: نشست تخصصی رؤسای انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان‌ها و اعضای هیئت‌مدیره جامعه بوم‌گردی کشور با محوریت بررسی چالش‌ها، سامان‌دهی ساختاری و تدوین نقشه‌راه توسعه بوم‌گردی، روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ به میزبانی استان سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلال تاجیک روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: نشست سراسری رؤسای انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان‌ها با حضور اعضای هیئت مدیره جامعه بوم‌گردی کشور و معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان، روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ به میزبانی سمنان برگزار شد. 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان افزود: در این گردهمایی تخصصی، مدیران استانی به بیان دغدغه‌ها، چالش‌ها و انتظارات واحدهای بوم‌گردی پرداخته و بر ضرورت هم‌افزایی برای ارتقای کیفیت خدمات تأکید کردند.

او بیان کرد: هدف اصلی این نشست، انتظام‌بخشی ساختاری، بررسی مسائل کلان و طراحی نقشه‌راه توسعه بازار بوم‌گردی کشور بود و بر همین اساس، مجموعه‌ای از محورهای اجرایی به عنوان اولویت‌های پیش‌ِرو مطرح و برای تصویب نهایی مورد بررسی قرار گرفت.

تاجیک تشریح کرد: موضوعاتی از جمله برخورد قانونی با واحدهای اقامتی غیرمجاز، پیگیری تفویض اختیار صدور پروانه‌های بهره‌برداری به تشکل‌های حرفه‌ای، تدوین آیین‌نامه‌های استانی، طراحی فرم‌های یکپارچه بازرسی و گزارش عملکرد، تثبیت تعرفه حامل‌های انرژی و حل چالش‌های هزینه‌ای واحدهای بوم‌گردی،  تأسیس دفتر پیگیری جامعه بوم‌گردی در تهران به منظور تسهیل ارتباط با نهادهای بالادستی دز این نشست مورد تأکید قرار گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان تصریح کرد: در ادامه، حاضران بر تدوین تقویم سراسری رویدادها، انتشار کتاب جامع بوم‌گردی‌های ایران، رفع اختلال در سامانه‌های رزرو آنلاین (از جمله سامانه اقامت ۲۴)، تقویت نقش‌آفرینی رسانه‌ای و جریان‌سازی خبری در فضای مجازی و خبرگزاری‌ها تأکید کردند. 

او اظهار کرد: در پایان این نشست، هیئت مدیره جامعه بوم‌گردی بر ضرورت عبور از نگاه صرفاً اقتصادی و حرکت به سوی هویت‌بخشی مبتنی بر «خانواده و بوم» تأکید کردند و همگرایی حداکثری میان استان‌ها را شرط اصلی تحقق اهداف ملی و بین‌المللی صنعت بوم‌گردی دانستند.

کد خبر 1405021100669
جواد طیبی
دبیر مهدی ارجمند

