به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مصطفی فاطمی در نشست هم‌اندیشی رؤسای انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های استان‌ها با بهره‌برداران و مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سنتی استان سمنان گفت: تسهیل فرایندهای اداری در شرایط ویژه کشور، حذف برخی بروکراسی‌ها در تمدید مجوز اقامتگاه‌های بوم‌گردی، بازسازی برند گردشگری ایران با همکاری دولت و بخش خصوصی و آغاز دوباره جریان سفر از مسیر جشن بوم‌گردی‌ها برنامه ریزی شده است.

مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی کشور افزود: در این مقطع باید برخی تشریفات اداری حذف شود تا فعالان گردشگری با کمترین مانع بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

او با بیان اینکه تحریک تقاضا و بازسازی برند گردشگری کشور باید با همراهی دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد افزود: امروز همکاری، همگامی و انسجام فعالان گردشگری بیش از هر زمان دیگری ضروری است و صنعت گردشگری برای احیای جایگاه خود نیازمند مشارکت جدی همه بازیگران این حوزه است.

فاطمی گفت: علاوه بر عملکرد ذاتی، نقش اقامتگاه‌های بوم‌گردی در دوره جنگ دوگانه و بسیار تأثیرگذار بوده است.

مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی کشور نخستین نقش را پناهگاه شدن بوم‌گردی‌ها برای مسافران دانست و تأکید کرد: اقامتگاه‌های روستایی در این شرایط نه‌تنها مأمنی امن برای گردشگران بودند بلکه به حفظ کسب‌وکارهای خرد نیز کمک کردند.

او همچنین تقویت اتحاد و همدلی بین اقوام را دومین دستاورد این فضا خواند و تصریح کرد: اقامت هم‌زمان اقوام مختلف در روستاها باعث شد روحیه همبستگی و یک فکر واحد میان افراد تقویت شود، ظرفیتی که باید بیشتر شناخته و حفظ شود.

فاطمی با اشاره به ظرفیت‌های بالای همایش دو روزه بوم گردی های کشور به میزبانی سمنان تشریح کرد: این گردهمایی بستری بود تا افراد توانمند خود را نشان دهند و هم‌افزایی و همدلی بیشتری میان فعالان شکل گیرد.

مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی کشور تاکید کرد: جشن بوم‌گردی‌ها می‌تواند آغازگر موج تازه‌ای از جریان گردشگری باشد و روح تازه‌ای در بازار سفر بدمد.

نشست صمیمی هم‌اندیشی رؤسای انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های استان‌ها با بهره‌برداران و مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سنتی استان سمنان عصر روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان، رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران و جمعی از رؤسا و اعضای هیئت‌مدیره انجمن‌های استانی در فضایی دوسویه برگزار شد و شرکت‌کنندگان علاوه بر طرح چالش‌ها و نیازها، بر تقویت ارتباطات میان فعالان، بهبود همکاری استانی و ملی و شتاب‌بخشی به توسعه بوم‌گردی کشور تأکید کردند.

