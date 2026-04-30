به گزارش خبرنگار میراث آریا، نخستین نشست تخصصی رؤسای انجمنهای حرفهای اقامتگاههای بومگردی کشور و هیئتمدیره جامعه اقامتگاههای بومگردی ایران، شامگاه چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان برگزار شد.
در این نشست که با حضور فاطمی، مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی کشور، دهرویه، معاون هماهنگی اقتصادی استانداری سمنان، تاجیک، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان، صمیمیان فرماندار سمنان، عبیری رئیس جامعه انجمنهای حرفهای اقامتگاههای بومگردی ایران، معاونان ادارهکل میراثفرهنگی استان، جمعی از رؤسا و اعضای هیئتمدیره انجمنهای حرفهای اقامتگاههای بومگردی کشور و استانها و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل شد، حاضران به هماندیشی، تبادل نظر و طرح چالشها و راهکارها در حوزه بومگردی پرداختند.
جلال تاجیک، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان در این نشست با تأکید بر نقش مهم تشکلها در توسعه گردشگری گفت: همواره در وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از تشکیل انجمنها حمایت کردهایم و تشکلها را بخشی از خود و بازوی توانمند مجموعه میدانیم. مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان افزود: هرچه کشور به سمت توسعه بیشتر حرکت کند، نقش انجمنها پررنگتر خواهد شد.
او با بیان اینکه تشکیل و وجود انجمن ها ، هدف غایی نیست، بیان کرد: باید در ادامه مسیر، بخشی از اختیارات بخش دولتی به انجمنها واگذار شود.
تاجیک اظهار کرد: خوشبختانه انجمنها در کشور بهتدریج به بلوغ رسیدهاند و ظرفیت پذیرش این اختیارات را دارند.
تاجیک در ادامه به تصمیمگیریهای جدید در استان سمنان اشاره کرد و گفت: با حمایت آقای صالحیامیری، خانه تاریخی تدین سمنان به ادارهکل میراثفرهنگی واگذار شده و من امروز اعلام میکنم بخشی از این خانه تاریخی به عنوان خانه و مقر انجمنها اختصاص خواهد یافت تا تشکلها بتوانند از آن بهرهبرداری کنند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان همچنین از روستای هدف گردشگری قلعهبالا به عنوان یکی از مهمترین ظرفیتهای بومگردی استان یاد کرد و افزود: روستای قلعهبالا در آستانه ثبت جهانی قرار دارد و امیدواریم بهزودی این خبر را به عنوان مژدهای برای مردم عزیز ایران اعلام کنیم.
در ادامه یاور عبیری، رئیس جامعه انجمنهای حرفهای اقامتگاههای بومگردی ایران در تشریح عملکرد اقامتگاههای بومگردی در نوروز ۱۴۰۵ اظهار کرد: ۶۰ درصد اقامتها در نوروز ۱۴۰۵ در اقامتگاههای بومگردی انجام شده که از این میزان، ۴۰ درصد به صورت رایگان و در قالب خدماترسانی در شرایط جنگ ارائه شده است.
رئیس جامعه انجمنهای حرفهای اقامتگاههای بومگردی ایرانبا اشاره به نقش بومگردیها در بحرانهای اخیر افزود: اقامتگاههای بومگردی در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان به مثابه پدافند غیرعامل در حوزه اسکان عمل کردند و پناهگاه و حامی مردم بودند. بومگردیها نقشی بیبدیل در حوزه اقامت دارند.
او با تأکید بر اهمیت حفظ این زیرساختها گفت: تعطیلی حتی یک اقامتگاه بومگردی به معنای کمرنگ شدن خردهفرهنگها است، بنابراین دولت میتواند نقش تسهیلگری خود را بیش از گذشته ایفا کند تا این واحدها سرپا بمانند.
عبیری با اشاره به برنامههای جامعه انجمنها اظهار کرد: ارزیابی و آموزش، موجب ارتقای کیفیت در بومگردی میشود و ما نیز تمرکز خود را بر افزایش کیفی در کنار توسعه کمی قرار دادهایم.
همچنین مهدی صمیمیان، فرماندار شهرستان سمنان نیز در این نشست با اشاره به جایگاه استان گفت: سمنان در بسیاری از حوزهها پیشرو بوده است. وجود مفاخر، مشاهیر و عرفا از گذشته تا کنون باعث سرافرازی نام سمنان است.
فرماندار شهرستان سمنان با اشاره به ظرفیتهای متنوع استان افزود: علاوه بر غنای جاذبههای طبیعی و تاریخی، معادنی نظیر گچ و نمک داریم و تنوع رشتههای صنایعدستی سمنان با ۵۲ رشته در کشور زبانزد است.
او بر ضرورت حمایت از فعالان بومگردی تأکید کرد و گفت: اقامتگاههای بومگردی سمنان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند. برخورد قاطع با اقامتگاههای غیرمجاز در دستور کار قرار دارد و بهطور جدی پیگیری خواهد شد.
مصطفی فاطمی، مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی با اشاره به پیامدهای جنگ بر صنعت گردشگری عنوان کرد: جنگ تأثیر منفی قابلتوجهی بر گردشگری داشته و میتوان گفت پس از کرونا، دومین بحران جدی این حوزه بوده است.
مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی کشوربا بیان اینکه گردشگری از یک فعالیت گذرا به بخشی از اقتصاد کشور تبدیل شده، افزود: برای حمایت از فعالان حوزه گردشگری، سه بسته حمایتی در نظر گرفتهایم که با همکاری سایر وزارتخانهها اجرایی خواهد شد. او در تشریح این بستهها گفت: بسته اول، بسته حمایتی است.
فاطمی تشریح کرد: ستاد تسهیلات استانها باید نقش حمایتی کوتاهمدت داشته باشند تا فعالان گردشگری و بومگردی از این مرحله عبور کنند.
مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی کشور بسته دوم را بسته تحریک تقاضای سفر عنوان کرد و گفت: بسته دوم را باید بسته تحریک تقاضا بدانیم زیرا در این چارچوب، لازم است دولت با اجرای کارت سفر زمینه افزایش سفر را فراهم کند و در مقابل، تأسیسات گردشگری از جمله اقامتگاههای بومگردی با ارائه تخفیف، در جذب گردشگر نقشآفرینی بیشتری داشته باشند.
او بسته سوم را بسته ترمیم برند گردشگری ایران دانست و اظهار کرد: نام ایران در جهان شناخته شده است اما در فضای جنگ، این هنر ما است که برند را ترمیم کنیم و نام ایران را مانند همیشه برافراشته نگه داریم.
فاطمی تصریح کرد: بهروزرسانی تقویم رویدادها و برگزاری جشن بزرگ روز بومگردیها در سال جاری میتواند موتور محرکی باشد تا گردشگری دوباره روند رو به رشد خود را از سر گیرد.
مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی کشور همچنین با اشاره به ظرفیتهای جهانی استان سمنان گفت: روستا هدف گردشگری قلعهبالا یکی از نامزدهای ثبت جهانی از کشور است که در میان روستاهای ایران از بالاترین امتیاز برخوردار است.
او تاکید کرد: پرونده این روستا با حضور یکی از بهترین تیمها در حال نهایی شدن است.
در ادامه میثم جمعهای، عضو اتاق بازرگانی استان سمنان نیز در این نشست با تأکید بر نقش بخش خصوصی گفت: اتاق بازرگانی، خانه انجمنها است و ما پذیرای اصناف و تشکلهای بخش خصوصی هستیم و پارلمان بخش خصوصی به شمار میآییم.
عضو اتاق بازرگانی استان سمنان ضمن اشاره به فعالیت اتاق بازرگانی در حوزه گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: بخش آموزش اتاق بازرگانی در حوزههای مختلف با حضور اساتید برجسته فعال است، چراکه آموزش قبل و حین کار، بهویژه در حوزه گردشگری و صنایعدستی، میتواند بسیاری از گرهها را بگشاید و استفاده از علم و آموزش باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
حمید دهرویه، معاون هماهنگی اقتصادی استانداری سمنان نیز در این نشست با تأکید بر حمایت دولت از فعالان حوزه گردشگری و صنایعدستی گفت: در استان سمنان تمامقد از فعالان گردشگری و صنایعدستی حمایت میکنیم.
معاون هماهنگی اقتصادی استانداری سمنان افزود: از ادارهکل میراثفرهنگی خواستهایم مشکلات این بخش را احصا کند تا در ستاد تسهیل، تا حد امکان برای رفع آنها اقدام شود.
او تاکید کرد: با قاطعیت به دنبال جذب سرمایهگذار در حوزه گردشگری هستیم و با اقامتگاههای غیرمجاز بهشدت برخورد خواهیم کرد تا از تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن جلوگیری شود.
دهرویه خاطرنشان کرد: در برخی موارد، اقامتگاههای در اختیار دستگاههای اجرایی نیز به بخش خصوصی واگذار شده است.
معاون هماهنگی اقتصادی استانداری سمنان در ادامه با اشاره به اهمیت توجه ویژه به بومگردی ابراز کرد: آماده ایم تا در ۳۱ اردیبهشت ماه روز بومگردی ها، با حمایت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، اتاق بازرگانی و استانداری سمنان، برنامهای شایسته در سطح ملی برگزار کنیم تا ضمن معرفی بهتر ظرفیتهای بومگردی، انگیزه فعالان این حوزه نیز دوچندان شود.
در پایان این نشست، حاضران بر تقویت همکاری میان دولت و بخش خصوصی، واگذاری تدریجی اختیارات به انجمنها، توسعه آموزشهای تخصصی، حمایت مالی و تسهیلاتی از اقامتگاههای بومگردی، ساماندهی اقامتگاههای غیرمجاز به عنوان اولویتهای مشترک تأکید کردند.
