به گزارش خبرنگار میراث آریا، امیر سلیمانیفرد روز یکشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: همزمان با هفته صنایعدستی، به منظور رسیدگی به مسائل و دغدغههای فعالان این حوزه، نشست هنرمندان و صنعتگران صنایعدستی شهرستان آرادان با فرماندار شهرستان آرادان برگزار شد.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان آرادان افزود: این جلسه با هدف بررسی مشکلات موجود، شناسایی موانع پیش روی هنرمندان و پیگیری مطالبات فعالان صنایعدستی شهرستان برگزار شده است تا زمینه برای حمایت مؤثرتر از تولیدکنندگان و هنرمندان بومی فراهم شود.
او تصریح کرد: در این نشست، مسائل مرتبط با تولید، عرضه، فروش، آموزش، حمایتهای اداری و توسعه بازار محصولات صنایعدستی مورد بررسی قرار گرفت و هنرمندان نیز دغدغهها، پیشنهادها و مطالبات خود را به صورت مستقیم مطرح کردند.
سلیمانیفرد خاطرنشان کرد: برگزاری اینگونه جلسات در هفته صنایعدستی، فرصت ارزشمندی برای همافزایی میان مسئولان و هنرمندان است و میتواند در تصمیمگیری بهتر، رفع مشکلات و تقویت جایگاه صنایعدستی در شهرستان آرادان نقش مؤثری ایفا کند.
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