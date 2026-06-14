به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی اکبرپور گفت: به مناسبت هفته صنایعدستی و با هدف توانمندسازی فعالان این حوزه، کارگاه آموزشی ویژهای با حضور دکتر امیرنظام نصیری به عنوان مدرس، جهت بررسی راهکارهای علمی مقابله با چالشهای اقتصادی بازار برگزار شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دامغان با اشاره به جایگاه ویژه هنرمندان در اقتصاد محلی افزود: فعالان صنایعدستی و گردشگری دامغان، سفیران فرهنگی ما هستند و هدف اصلی از برگزاری این دوره، تجهیز این عزیزان به دانش روز تابآوری و شیوههای نوین بازاریابی و فروش است تا بتوانند با هوشمندی، کسبوکارهای خود را در شرایط رکود و بحرانهای اقتصادی حفظ کرده و توسعه دهند.
او تصریح کرد: این دوره آموزشی که با همکاری گروه آموزشی و مشاوره هورنام و سایر نهادهای مرتبط برگزار شد، فرصت مغتنمی بود تا هنرمندان و فعالان گردشگری با تبادل تجربیات، برای چالشهای پیش روی خود در فضای رقابتی امروز، راهکارهای عملیاتی پیدا کنند.
اکبرپور خاطرنشان کرد: آموزش، کلید اصلی پایداری و رشد در هر صنعتی است و ما مصمم هستیم با تداوم اینگونه برنامههای آموزشی، سطح کیفی ارائه محصولات صنایعدستی و خدمات گردشگری در شهرستان دامغان را ارتقا داده و به استانداردهای مطلوب و ارزآور نزدیک کنیم.
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