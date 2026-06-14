به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن عربی روز یکشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای توسعه مهارتآموزی و حمایت از فعالان صنایعدستی، دوره آموزشی رایگان حولهبافی پیشرفته با حضور ۱۵ نفر از علاقهمندان و هنرمندان این حوزه برگزار شد.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سرخه افزود: در این دوره آموزشی تلاش شده است با انتقال دانش و تجربههای کاربردی، زمینه ارتقای مهارتهای هنرمندان بومی و افزایش توانمندی آنان در تولید محصولات صنایعدستی فراهم شود.
او تصریح کرد: تدریس این دوره بر عهده خانم احسانی و خانم بسیج بوده و هنرجویان در طول دوره با شیوههای پیشرفته تولید و بافت حوله و نکات تخصصی این رشته آشنا شدند.
عربی خاطرنشان کرد: برگزاری چنین دورههایی در راستای حمایت از هنرمندان و توسعه آموزشهای تخصصی در حوزه صنایعدستی برنامهریزی شده و هدف آن ارتقای توانمندی فعالان این عرصه، انتقال تجربههای عملی و تقویت ظرفیتهای تولید صنایعدستی بومی است.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سرخه افزود: اجرای این دورهها زمینه حضور علاقهمندان برای یادگیری تخصصیتر رشتههای صنایعدستی و توسعه فعالیتهای تولیدی در این حوزه را فراهم میکند.
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