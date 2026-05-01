به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدحسن حسینی امروز جمعه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به همراه احمد شافعی معاون سیاسی، اجتماعی و انتخابات فرمانداری و سید جواد موسوی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی، حامد مهدوی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مشهد در بازدید از مجموعه فرهنگی تاریخی فردوسی اظهار کرد: با توجه به جنگ تحملی سوم و حضور حماسی مردم در میدان و انسجام ملی شکل گرفته، حکیم فردوسی بزرگ‌ترین شاعر حماسه‌سرای ایران بیشتر در کانون توجه قرار گرفته است.

معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد مقدس ادامه داد: برنامه‌ریزی برای برپایی باشکوه گرامیداشت شاعر بزرگ حماسه‌سرای ایران در حال انجام است و امیدوارم شرایط به گونه‌ای باشد که بتوانیم مراسمی شایسته برای گرامیداشت این شاعر و روز زبان و ادبیات پارسی برداریم.

بحث، تبادل نظر، طراحی و هماهنگی پیرامون برپایی باشکوه آیین بزرگداشت شاعر بزرگ حماسه سرای ایران حکیم ابوالقاسم فردوسی و مرور برنامه‌های این آیین در ۲۵ اردیبهشت ماه، از جمله محورهای این بازدید بود.

نماینده عالی دولت در شهرستان مشهد مقدس در حاشیه این بازدید همچنین با جمعی از هم‌وطنان دیدار و گفت‌وگو کرد.

