به گزارش خبرنگار میراث آریا، نمایش خیابانی «آرش‌های زمانه» به نویسندگی و کارگردانی نرگس نوری‌ممبینی در موکب هنر و مقاومت اهواز واقع در بلوار آیت‌اله بهبهانی به اجرا درآمد.

در این نمایش نگین ممبینی، سیدعباس موسوی و محمدحسین فتوت به عنوان بازیگر ایفای نقش کردند.

این نمایش خیایانی روایتی مادرانه از کهن تا کنون، از آرش کمانگیر تا آرش‌های جان فدایی که برای ذره ذره خاک وطن جان دادند و روایت صبوری و شجاعت مادران ایران زمین است.

سایر عوامل نمایش خیابانی «آرش‌های زمانه» شامل سیدکریم نعیمی (موسیقی) و متین آقایی (منشی صحنه) است.

موکب هنر و مقاومت در بلوار آیت اله بهبهانی اهواز هر شب میزبان اجرای هنرمندان نمایشی و سایر رشته‌هاست.

