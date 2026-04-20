رونمایی از پوستر سریال «کلینیک رویا»/ زمان پخش مشخص شد

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری اندیشه شهید آوینی، با مشخص شدن زمان پخش سریال «کلینیک رویا» نخستین پوستر این اثر با طرحی از وهب رامزی رونمایی شد.

کلینیک رویا از پنجشنبه سوم اردیبهشت ماه ساعت ۲۰:۴۵ از شبکه سه سیما روی آنتن شبکه سه‌سیما می‌رود.

وحید رهبانی، نیلوفر رجایی‌فر، محمد نادری، معصومه کریمی، رامین ناصرنصیر، امیر کربلایی زاده، نیلوفر پارسا، بهنام شرفی، صهبا شرافتی، مهری آل‌آقا، کیومرث مرادی، بابک افرا، جواد خواجوی، امیر غفارمنش، شهرام شکیبا، مریم سرمدی، مریم کاظمی، ساقی زینتی، محسن حسینی، نوشین تبریزی، ایمان اصفهانی، فرشته گلچین، کیمیا رفیق، مریم یوسف، آرزو نادری، مسعود بهرامی، مهدی بهرام‌بیگی، مصطفی کولیوندی، مینا عبدی، امیرحسین طاهری، حسین سپهرنژاد، آرمان متین‌نیا، محسن صفری و فاطمه بختیاری و… گروه بازیگران این سریال را تشکیل می‌دهند.

از جمله عوامل اصلی این پروژه عبارتند از: تهیه کننده: علی اکبر تحویلیان، کارگردان: سجاد مهرگان، مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری اندیشه شهید آوینی، جانشین تهیه کننده: نوید احمدزاده، مشاور پروژه: سید مهدی رضوانی، نویسنده: علی عمو کاظمی، سرپرست گروه کارگردانی: نرگس ابراهیمی، انتخاب بازیگران: کیومرث مرادی، مدیر تصویربرداری: سعید کشی‌پور، تدوینگران: وحید بی‌طرفان، سینا دوراندیشان، مدیر برنامه ریزی: کتایون درخشان وزیری، مدیر صدا برداری: فرشید کیوان مهر، طراح صحنه: مهدی دیلمی، طراح چهره پردازی: امید گلزاده، طراح لباس: پریسا بختیاری، مدیر تولید: فریبا سادات خلیلی، مدیر تدارکات: مهدی شهرباف، آهنگساز: مسعود سخاوت دوست، طراح جلوه‌های بصری: حسن نجفی منش، طراحی و ترکیب صدا: محمدعلی درگاهی، مشاور رسانه: مهدی احدی، عکاسان: متین تحویلیان، محمدرضا خانمیرزایی، لیلا خوشکنار، امیر عباسیان، روابط عمومی: مریم کریمیان.

سریال «کلینیک رویا» محصول سیما فیلم و تولید شده در مؤسسه فرهنگی هنری اندیشه شهید آوینی است.

