بهگزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری امروز اول اردیبهشت در نشست جمعی از فعالان و هنرمندان صنایعدستی آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت راهاندازی انجمن هنرمندان صنایعدستی در استان اظهار کرد: تشکیل انجمنهای صنایعدستی در استان، فراتر از یک فعالیت اجتماعی_فرهنگی، یک ضرورت اقتصادی برای بازاریابی و توسعه صنایعدستی این منطقه است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود: این استان با برخورداری از تنوع قومیتی غنی، مجموعهای بینظیر از هنرهای دستی مانند گلیمبافی، صنایع چوبی، چرمدوزی و ... را در خود جای داده است، انجمنها میتوانند با ایجاد بستری سازمانیافته، این هنرهای اصیل را از خاموشی نجات داده و به عنوان یک منبع درآمد پایدار برای هنرمندان بومی معرفی کنند.
او تصریح کرد: از منظر توسعه اقتصادی، این انجمنها نقش کلیدی در زنجیره ارزش محصولات هنری ایفا میکنند، با ایجاد ساختاری برای آموزش، بازاریابی و مدیریت منابع، میتوان هزینههای تولید را کاهش و کیفیت محصولات را افزایش داد.
صفری گفت: انجمنها با ایجاد دسترسی مستقیم هنرمندان به بازارهای داخلی و بینالمللی و حذف واسطههای غیرضروری، سود واقعی را به جیب تولیدکنندگان اصلی میرسانند و موجب رونق معیشت خانوادههای روستایی و هنرمندان این منطقه میشوند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت: در نظر است با همکاری اتاق بازرگانی ارومیه و با مشارکت هنرمندان صنایعدستی انجمن حرفهای هنرمندان صنایعدستی آذربایجان غربی تشکیل خواهد شد تا از این ظرفیت برای برگزاری دورههای آموزشی و شرکت در نمایشگاههای صنایعدستی خارجی بهره برد.
