به گزارش خبرنگار میراث آریا، تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران- بومهن ، آزادراه تهران- پردیس، آزادراه تهران- شمال و آزادراه قزوین- رشت (مسیر رفت و برگشت) روان گزارش شده است.

در ضمن محورهای هراز و فیروزکوه دارای بارش باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است.

ترافیک در آزادراه قزوین- کرج- تهران محدوده کمالشهر و حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک و محدوده گرمدره، در آزادراه ساوه- تهران حدفاصل دهشاد تا احمدآباد مستوفی و در محور شهریار- تهران محدوده شهرقدس سنگین است.

همچنین بارش باران و مه‌گرفتگی در برخی از محورهای استان‌های مازندران، سمنان، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی گزارش شده است.

محورهای مسدود

به گزارش مرکز مدیریت راه‌های کشور، محور قدیم بستان آباد- میانه حدفاصل قره چمن تا میانه مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین قره چمن- راه فرعی هشترود- میانه انجام می‌گردد.

آزادراه تبریز- زنجان حدفاصل عزیز کندی تا قویون قشلاقی (مسیر رفت و برگشت) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین سه راهی عزیز کندی به هشترود و هشترود به قویون قشلاقی انجام می‌شود.

همچنین محورهای پاتاوه- دهدشت، هشتگرد- طالقان، گنجنامه- تویسرکان، سرو آباد- پاوه (گردنه تته)، سی سخت- پادنا (مسیر رفت و برگشت) و وازک- بلده تا اطلاع بعدی مسدود است.

