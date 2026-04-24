به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در گفتوگو با خبرگزاری شینهوآ چین با تبیین ابعاد تمدنی و فرهنگی ایران و تاکید بر اشتراکات عمیق تاریخی میان ایران و چین، اظهار کرد: دو کشور با برخورداری از پیشینههای کهن تمدنی، ظرفیتهای گستردهای برای توسعه همکاریهای راهبردی دارند که در قالب سند همکاری ۲۵ ساله، مسیر آن ترسیم شده است.
وی با اشاره به جایگاه ایران در حوزه میراثفرهنگی افزود: ایران با ثبت ۴۳ هزار اثر ملی، ۲۹ اثر جهانی یونسکو، بیش از یک میلیون اثر تاریخی شناساییشده، بیش از ۸۰۰ موزه فعال و هزاران بنای تاریخی، از قدرتهای بزرگ فرهنگی جهان بهشمار میرود. همچنین در حوزه میراث ناملموس نیز ایران در زمره کشورهای پیشرو است.
صالحیامیری با اشاره به آسیبهای وارده به میراثفرهنگی کشور در حملات اخیر آمریکایی-صهیونی تصریح کرد: در پی تهاجمات اخیر، دستکم ۱۴۹ بنای تاریخی در ۲۰ استان کشور دچار خسارت شدهاند که برآورد اولیه آن بالغ بر ۷۵۰۰ میلیارد تومان است. از جمله این آثار میتوان به کاخ گلستان، مجموعه سعدآباد و بنای تاریخی چهلستون اصفهان اشاره کرد که هر یک از شاهکارهای معماری ایران در ادوار مختلف تاریخی محسوب میشوند.
وی ادامه داد: بلافاصله پس از وقوع این حوادث، اقدامات اضطراری شامل حفاظت فوری، ارزیابی خسارات، آغاز مطالعات مرمتی و مستندسازی دقیق در دستور کار قرار گرفت. همچنین گزارش این خسارات به نهادهای بینالمللی از جمله یونسکو، سازمان ملل و نهادهای تخصصی میراثفرهنگی کشورهای آسیایی ارسال شده است.
وزیر میراثفرهنگی از آغاز ابتکار پویش ملی مرمت بناهای تاریخی خبر داد و گفت: این پویش طی روزهای اخیر کلید خورده و با هدف جلب مشارکت ایرانیان داخل و خارج از کشور برای احیای میراثفرهنگی در حال پیگیری است. در این مسیر، از ظرفیت متخصصان، پیشکسوتان و نهادهای مردمی بهرهگیری میشود.
وی با تاکید بر اهمیت صیانت از اشیای تاریخی افزود: با پیشبینیهای انجامشده، تمامی اشیای موزهای و آثار منقول به مخازن امن منتقل شده و خوشبختانه آسیبی به این بخش وارد نشده است؛ با این حال، بناهای تاریخی بهعنوان عناصر هویتساز، هدف اصلی تخریبها بودهاند.
صالحیامیری در ادامه با اشاره به جایگاه گردشگری در روابط ایران و چین اظهار کرد: چین با جمعیتی بالغ بر ۱.۵ میلیارد نفر و اعزام سالانه حدود ۱۶۰ میلیون گردشگر، یکی از بازارهای اصلی گردشگری جهان است که پیشبینی میشود این رقم تا سال ۲۰۳۰ به ۲۰۰ میلیون نفر برسد. در همین راستا، توسعه همکاریهای گردشگری و فرهنگی میان دو کشور بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد.
وی از برگزاری نمایشگاههای مشترک و تبادل آثار فرهنگی خبر داد و تاکید کرد این روند همکاری ادامه خواهد یافت.
وزیر میراثفرهنگی با تبیین مفهوم «بنای تاریخی» تاکید کرد: بناهای تاریخی تجلی هویت، شناسنامه و شخصیت یک ملت بهشمار میروند. ایران با برخورداری از تمدنهایی همچون جیرفت، هگمتانه، شهر سوخته، هخامنشی و ساسانی، یکی از کانونهای اصلی شکلگیری تمدن بشری است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیامدهای اجتماعی تحولات اخیر گفت: تهاجمات اخیر موجب تقویت انسجام ملی و همبستگی اجتماعی شد؛ بهگونهای که مردم، نیروهای مسلح و دولت در یک همافزایی کمنظیر، در کنار یکدیگر قرار گرفتند.
