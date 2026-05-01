به گزارش خبرنگار مبراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری در پیامی درگذشت عبدالله موحد، از پرافتخارترین چهره‌های کشتی آزاد ایران و جهان را ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه ورزش کشور و عرصه بین‌المللی دانست و تصریح کرد: این قهرمان نامدار با کارنامه‌ای درخشان، به الگویی ممتاز از اراده، اخلاق حرفه‌ای و هویت ملی در سپهر ورزش جهانی تبدیل شد.

وی با اشاره به جایگاه ماندگار موحد در تاریخ ورزش، افزود: میراث این پهلوان بزرگ، محدود به مدال‌ها و سکوهای قهرمانی نیست، بلکه در لایه‌های عمیق‌تری از فرهنگ و هویت ایرانی ریشه دارد و به‌عنوان سرمایه‌ای معنوی در حافظه تاریخی این سرزمین تداوم خواهد داشت. در همین راستا، ثبت و مستندسازی روایت زندگی و تجربیات او در پروژه تاریخ شفاهی ورزش ایران، گامی راهبردی در صیانت از این گنجینه‌های ارزشمند محسوب می‌شود.

وزیر میراث‌فرهنگی در پایان با ابراز همدردی با خانواده آن مرحوم و جامعه ورزش کشور، درگذشت این اسطوره بی‌بدیل را تسلیت گفت و برای آن فقید سعید، رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

