۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۱

صالحی‌امیری در پیامی به مناسبت درگذشت پهلوان عبدالله موحد:

عبدالله موحد، نماد اقتدار ایران در تاریخ ورزش جهان بود/ روایت زندگی او در تاریخ شفاهی، گنجینه‌ای ماندگار برای هویت ملی ایران شد

عبدالله موحد، نماد اقتدار ایران در تاریخ ورزش جهان بود/ روایت زندگی او در تاریخ شفاهی، گنجینه‌ای ماندگار برای هویت ملی ایران شد

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پیامی با تسلیت درگذشت عبدالله موحد، اسطوره کشتی ایران، تاکید کرد: نام و میراث این قهرمان بزرگ، به‌عنوان سرمایه‌ای ماندگار در حافظه تاریخی و فرهنگی کشور ثبت شده و الهام‌بخش نسل‌های آینده خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مبراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری در پیامی درگذشت عبدالله موحد، از پرافتخارترین چهره‌های کشتی آزاد ایران و جهان را ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه ورزش کشور و عرصه بین‌المللی دانست و تصریح کرد: این قهرمان نامدار با کارنامه‌ای درخشان، به الگویی ممتاز از اراده، اخلاق حرفه‌ای و هویت ملی در سپهر ورزش جهانی تبدیل شد.

وی با اشاره به جایگاه ماندگار موحد در تاریخ ورزش، افزود: میراث این پهلوان بزرگ، محدود به مدال‌ها و سکوهای قهرمانی نیست، بلکه در لایه‌های عمیق‌تری از فرهنگ و هویت ایرانی ریشه دارد و به‌عنوان سرمایه‌ای معنوی در حافظه تاریخی این سرزمین تداوم خواهد داشت. در همین راستا، ثبت و مستندسازی روایت زندگی و تجربیات او در پروژه تاریخ شفاهی ورزش ایران، گامی راهبردی در صیانت از این گنجینه‌های ارزشمند محسوب می‌شود.

وزیر میراث‌فرهنگی در پایان با ابراز همدردی با خانواده آن مرحوم و جامعه ورزش کشور، درگذشت این اسطوره بی‌بدیل را تسلیت گفت و برای آن فقید سعید، رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405021100642
مهدی نورعلی
دبیر مهدی نورعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha