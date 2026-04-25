به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در برخی از محورهای ورودی به تهران سنگین گزارش شده است.
سرهنگ سیاوش محبی افزود: محور قدیم بومهن– تهران در محدوده کمرد تا جاجرود با ترافیک سنگین مواجه است. همچنین در آزادراه قزوین– کرج حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک و آزادراه ساوه– تهران در محدوده دهشاد تا احمدآباد مستوفی نیز ترافیک سنگین جریان دارد. محور شهریار– تهران در محدوده شهرقدس نیز از دیگر مسیرهای پرترافیک کشور است.
او در ادامه تصریح کرد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران– پردیس، آزادراه تهران– شمال و آزادراه قزوین– رشت در مسیر رفت و برگشت روان است. همچنین در محور قدیم بومهن– تهران در مسیر جنوب به شمال نیز ترافیک روان گزارش شده است.
سیاوش محبی با اشاره به وضعیت جوی محورهای شمالی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچگونه مداخلات جوی در این محورها وجود ندارد و شرایط جوی پایدار است.
جانشین پلیس راه فراجا درباره محورهای مسدود شریانی گفت: محور قدیم بستانآباد– میانه در محدوده قرهچمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین قرهچمن– راه فرعی هشترود– میانه و همچنین مسیر قرهچمن– کوهسالار– میانه انجام میشود.
او همچنین از انسداد محور غیرشریانی پاتاوه– دهدشت خبر داد و افزود: برخی محورهای کشور نیز به دلیل شرایط فصلی مسدود هستند که شامل محورهای گنجنامه– تویسرکان، سروآباد– پاوه (گردنه تته)، سیسخت– پادنا (رفت و برگشت) و وازک– بلده میشود.
سرهنگ محبی در پایان از رانندگان خواست با توجه به وضعیت ترافیکی و محدودیتهای اعلامشده، پیش از سفر از آخرین وضعیت راهها مطلع شده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را تجربه کنند.
