به گزارش خبرنگار میراث آریا، با آغاز بازگشایی تدریجی فضای هوایی کشور و ازسرگیری پروازها، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) از امروز شنبه ۵ اردیبهشتماه پروازهای برنامهای خود در مسیر تهران- مشهد- تهران را مجدداً از سر گرفت.
انجام این پروازها پس از دریافت مجوزهای لازم از سازمان هواپیمایی کشوری و سایر نهادهای ذیربط صورت گرفته و گامی مهم در مسیر بازگشت تدریجی به عملیات پروازی عادی بهشمار میرود.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، پرواز تهران- مشهد در روز جاری شنبه ۵ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۰:۴۶ با یک فروند ایرباس ۳۲۰ با ۱۰۷ نفر مسافر و خدمه پروازی از فرودگاه مهرآباد انجام شد و فردا یکشنبه ۶ اردیبهشت با شماره ۳۵۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ از فرودگاه مهرآباد انجام میشود.
پرواز بازگشت مشهد- تهران نیز در همین روزها با شماره ۳۵۰۳ ساعت ۱۲:۳۰ فرودگاه مشهد را ترک کرده و ساعت ۱۴:۱۰ در فرودگاه مهرآباد به زمین مینشیند.
شایان ذکر است که نخستین پرواز مسافری هما در سال جاری در مسیر تهران به مشهد روز دوم اردیبهشت ۱۴۰۵ انجام شد.
متقاضیان خرید بلیت این مسیر میتوانند علاوه بر مراجعه به وبسایت رسمی هما به نشانی iranair. com، از طریق تماس با دفتر فروش تلفنی هما به شماره ۴۶۶۲۱۸۸۸ نیز اقدام کنند.
انتهای پیام/
نظر شما