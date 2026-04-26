مشارکت مردمی نقش مؤثری در جلوگیری از تخریب آثار تاریخی دارد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، محمد جوروند در دوره آموزشی ظابطین قضایی یگان حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان که صبح امروز یکشنبه، ششم اردیبهشتماه ۱۴۰۵، در این ادارهکل برگزار شد با اشاره به نقش مهم یگان حفاظت در پاسداری از آثار تاریخی به ویژه در دوره جنگ رمضان تأکید کرد: نیروهای یگان حفاظت میراثفرهنگی خوزستان با وجود برخی کمبودها توانستهاند عملکردی درخور توجه و مؤثر در حفاظت از میراثفرهنگی استان داشته باشند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان تصریح کرد: بخش مهمی از این موفقیتها حاصل تلاشهای شبانهروزی نیروهای یگان حفاظت است.
او به دستگیری حفاران غیرمجاز و قاچاقچیان اموال تاریخی ـ فرهنگی در نقاط مختلف استان اشاره و از نیروهای یگان حفاظت میراثفرهنگی استان بهخاطر تلاشها و اقدامات آنها در صیانت از میراثفرهنگی استان قدردانی کرد.
جوروند با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط با مردم و تشکلهای مردمنهاد در راستای حفاظت از میراثفرهنگی خاطرنشان کرد: مشارکت مردمی میتواند نقش مؤثری در جلوگیری از تخریب آثار تاریخی و مقابله با حفاریهای غیرمجاز داشته باشد.
او با اشاره به همکاریهای نزدیک با نیروهای انتظامی استان اظهار کرد: در کنار نیروهای یگان حفاظت و انتظامی، چندین گشت مشترک برای پایش و حفاظت از محوطهها و آثار تاریخی استان انجام شده که نتایج مطلوبی در پی داشته است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان همچنین با قدردانی ویژه از اقدامات نیروهای یگان حفاظت شهرستان اندیمشک آن را نمونهای از تعهد و مسئولیتپذیری در حفاظت از میراثفرهنگی دانست.
در پایان این نشست از تعدادی از نیروهای یگان حفاظت میراثفرهنگی استان خوزستان قدردانی شد.
