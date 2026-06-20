به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد جوروند امروز ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ در بازدید از بافت تاریخی شوشتر گفت: مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت نفت برای مرمت و جداره‌سازی بخش‌هاییش از بافت تاریخی شوشتر اختصاص داده شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان افزود: این اعتبار شامل مجموعه‌های افضل، عبدالله بانو، حاج شیخ جعفر شوشتری و چیت‌ساز می‌شود.

جوروند همچنین از طرح‌های در حال اجرای بافت تاریخی شوشتر که توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی شرکت نفت در حال اجرا هستند بازدید کردند.

حجت‌السلام و المسلمین سیدمحمد سادات‌ابراهیمی، نماینده مردم شهرستان شوشتر و گتوند، در این بازدید مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان را همراهی می‌کرد.

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