به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ماه در بیشتر مناطق نیمه غربی، دامنه‌های جنوبی و ارتفاعات البرز، سواحل دریای خزر و به صورت پراکنده در شمال شرق، بخش‌هایی از مرکز و جنوب کشور، بارندگی، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد تگرگ پیش بینی می‌شود.

این وضعیت چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه علاوه بر مناطق ذکر شده در برخی نقاط استان‌های فارس، بوشهر، کرمان و سیستان و بلوچستان ادامه دارد.

از سه‌شنبه ۸ تا جمعه ۱۱ اردیبهشت ماه در نوار شمالی کشور به‌ویژه استان‌های ساحلی خزر کاهش نسبی دما خواهیم داشت.

طی پنج روز آینده در غالب مناطق کشور به ویژه در نیمه جنوبی کشور و دامنه‌های جنوبی البرز و شمال شرق دریای برخی ساعات وزش باد شدید و در نقاط مستعد خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

طی سه روز آینده مرکز و شرق خلیج‌فارس، تنگه هرمز و شرق دریای عمان و از چهارشنبه ۹ تا جمعه ۱۱ اردیبهشت ماه دریای خزر مواج است.

امروز سه شنبه ۸ اردیبهشت ماه آسمان تهران قسمتی ابری، در برخی ساعت‌ها افزایش ابر، گاهی وزش باد شدید، رگبار و رعد و برق با احتمال گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۶ و کمینه دمای آن به ۱۷ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

