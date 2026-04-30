بوشهر در طول تاریخ نقش مهمی در هویت تاریخی داشته است

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نصرالله ابراهیمی، امروز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در برنامه تلویزیونی «میراثآیی» شبکه استانی بوشهر حضور یافت و درباره پیشینه تاریخی مقاومت در خلیج فارس و اهمیت پاسداشت این میراث ارزشمند سخن گفت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر با اشاره به موقعیت راهبردی بوشهر در طول تاریخ، توضیح داد که این استان همواره یکی از مهمترین نقاط ارتباطی، تجاری و نظامی در جنوب ایران بوده و نقش تعیینکنندهای در شکلگیری هویت تاریخی منطقه داشته است.
او همچنین با اشاره به تکمیل پرونده بندر تاریخی سیراف و ارسال به یونسکو برای ثبت در فهرست آثار جهانی تأکید کرد که روایت صحیح و مستند از تاریخ مقاومت مردم سواحل خلیجفارس میتواند به تقویت هویت فرهنگی نسلهای امروز کمک کند.
مدیرکل میراثفرهنگی بوشهر، گردشگری و صنایعدستی استان در ادامه به برنامههای این ادارهکل برای ثبت و معرفی رویدادهای تاریخی مرتبط اشاره کرد و از اجرای طرحهایی برای مستندسازی، احیای بافتهای تاریخی و تقویت گردشگری فرهنگی در استان خبر داد.
به گفته او، همکاری رسانهها و نهادهای فرهنگی میتواند در انتقال درست روایتهای تاریخی و حفظ میراث ارزشمند بوشهر و خلیج فارس بسیار مؤثر باشد.
