رگبار باران و رعد و برق در ۱۱ استان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه در برخی نقاط آذربایجان غربی، شمال استان‌های آذربایجان شرقی و اردبیل، جنوب کردستان، کرمانشاه، شمال استان‌های لرستان و ایلام، ارتفاعات استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان و مازندران، در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد خیزش گردوخاک رخ می‌دهد.

این شرایط یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه برای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، اردبیل و گیلان پیش بینی می‌شود.

دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه در برخی نقاط شمال غرب، غرب و ارتفاعات البرز مرکزی، سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه در غرب سواحل دریای خزر و دامنه‌های جنوبی البرز و مرکزی و چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه در شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی در بعضی ساعات رگبار باران پیش بینی می‌شود.

لازم به ذکر است امروز شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه در شمال شرق کشور افزایش دما رخ می‌دهد.

شنبه ۱۲ اردیبهشت در برخی مناطق جنوب کشور، یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در شمال غرب، شرق و جنوب شرق، روزهای دوشنبه ۱۴ و سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه در شمال غرب، غرب و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت در غرب، مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز در بعضی ساعات به سبب وزش باد نسبتا شدید تا شدید در مناطق مستعد خیزش گردوخاک پیش بینی می‌شود.

روزهای شنبه ۱۲ و یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه دریای عمان و تنگه هرمز مواج است.

امروز ۱۲ اردیبهشت ماه آسمان تهران صاف تا قسمتی ابری، در بعد از ظهر افزایش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۷ و کمینه دمای آن به ۱۵ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

