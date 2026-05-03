رگبار و رعد و برق در شمال غرب کشور و برخی مناطق شمالی

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امروز با عبور امواج تراز میانی جو از شمال غرب کشور در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، غرب مازندران، زنجان، قزوین، شمال البرز و ارتفاعات استان تهران در بعضی از ساعات شاهد رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید خواهیم بود.
همچنین امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری و در بعدازظهر همراه با افزایش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۹ و کمینه دمای آن به ۱۹ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.
فردا دوشنبه نیز علاوه بر مناطق ذکر شده در بخشهایی از استانهای واقع در غرب، مرکز، ارتفاعات و دامنههای البرز مرکزی رگبار پراکنده، گاهی همراه با وزش باد شدید موقت رخ خواهد داد.
سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه در غرب، شمال غرب، ارتفاعات و دامنههای البرز، سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور رگبار باران، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشود.
امروز در شمال غرب، نوار شرقی و جنوب کشور، دوشنبه ۱۴ اردیبهشت تا چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه در شمال غرب، غرب، جنوب غرب و دامنههای جنوبی البرز در بعضی ساعات وزش باد شدید رخ خواهد داد که در مناطق مستعد گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی میشود.
طی سه روز آینده نیمه جنوبی خلیج فارس تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.
