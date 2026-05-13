۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۷

طرح شورای شهر برای حفظ بناهای آسیب‌دیده تاریخی بازار/ پیشنهاد تبدیل ساختمان دادگستری به موزه

رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای شهر تهران، از ارائه طرحی برای حفظ و بهره‌برداری فرهنگی از بناهای آسیب‌دیده محدوده تاریخی بازار تهران و میدان ارگ خبر داد و گفت: پیشنهاد شده است بخشی از ساختمان دادگستری آسیب‌دیده به موزه و سایت مرکزی حوزه مقاومت تبدیل و یادمان جنگ نیز در قلب بازار تاریخی تهران ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای شهر تهران، با اشاره به ضرورت حفظ هویت تاریخی محدوده بازار تهران و پیرامون مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، از ارائه پیشنهادهایی از سوی شورای شهر برای ساماندهی و بهره‌برداری فرهنگی از بناهای آسیب‌دیده این محدوده خبر داد. 

علوی اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که ساختمان‌های آسیب‌دیده پیرامون میدان ارگ و مجموعه کاخ گلستان، از جمله ساختمان دادگستری و برخی بناهای اطراف، پس از بررسی‌های کارشناسی و در صورت موافقت مجموعه مدیریت شهری، توسط شهرداری تملک و برای کاربری‌های فرهنگی و موزه‌ای آماده‌سازی شوند. 

او افزود: در همین راستا، پیشنهادی نیز برای ایجاد یادمان جنگ و منظر مقاومت شهر تهران در محدوده تاریخی بازار تهران مطرح شده تا بخشی از روایت ایستادگی و مقاومت مردم در حافظه تاریخی پایتخت ثبت شود. 

رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: یکی از پیشنهادهای مطرح شده این است که بخش‌های فوقانی ساختمان دادگستری که در جریان حملات آسیب دیده، به همان شکل حفظ شود و بخشی از این مجموعه در آینده به موزه و سایت مرکزی حوزه مقاومت اختصاص پیدا کند. 

علوی همچنین با اشاره به برخی اقدامات اولیه برای ساماندهی بناهای آسیب‌دیده در محدوده بازار سید اسماعیل و موزه وثوق‌الدوله، گفت: هنوز تصمیم نهایی درباره نحوه اجرای این طرح‌ها اتخاذ نشده اما تأکید ما بر این است که موضوع حفظ و احیای هویت تاریخی این محدوده با جدیت دنبال شود.

حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

