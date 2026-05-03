«هدا»، دختری از میناب/ مستندی درباره یکی از بازماندگان جنگ رمضان

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، حامد سعادت، کارگردان مستند «هدا»، درباره موضوع تازه‌ترین اثر خود گفت: موضوع این مستند، یکی از دانش‌آموزان دختر مدرسه شجره طیبه میناب است. او تا شب زیر آوار بوده و برادر و پسرخاله او هم همان‌جا در مدرسه شجره طیبه میناب، شهید شدند.

او درباره تصویربرداری این مستند گفت: لوکیشن تصویربرداری بیمارستان، خانه هدا، مدرسه و میناب است، به‌طور کلی، فضای زندگی همین دختر خانم، مشکلات روحی و جسمی که بعد از حادثه برای او به وجود آمده، محور فیلم است.

سعادت درباره انتخاب این سوژه و پرداختن به موضوعی از جنگ رمضان گفت: حادثه میناب واقعا فاجعه و جنایت جنگی است. همه ما وظیفه داریم نسبت به این قضیه جنگ، هر کاری از دست‌مان برمی‌آید، انجام بدهیم. من انتخاب سوژه زنده را به این دلیل انجام دادم که به هر حال به خود شهدا و مدرسه زیاد پرداخته شده بود، اما آن‌چه این رنج را ادامه می‌دهد، بچه‌ها و خانواده‌هایی هستند که درگیر این موضوع بوده‌اند، جانبازان این حادثه مهمند. فکر می‌کنم این رنج ادامه دارد و هنوز این مشکلات وجود دارد و حتی در آینده هم ادامه خواهد داشت، بیشتر به سمت این سوژه زنده رفتم تا ابعاد دیگری از این حادثه را به تصویر بکشم.

مستند «هدا» این روزها روی میز تدوین است.

عوامل این مستند عبارتند از کارگردان: حامد سعادت، مدیر تولید: علی شاه حیدری، تصو:یر حمید سعادت، سعید مریم قاسمی، صدابردار: مصطفی دشتی زاده، تدوین: مصطفی ربانی، دستیار کارگردان: فاضل حاج غنی، تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی.

«هدا» از مجموعه مستندهای مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی درباره جنگ رمضان است.

