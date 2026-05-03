به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، سجاد مهرگان کارگردان سریال «کلینیک رویا» ادامه داد: همان‌طور که در قرآن آمده «ان مع العسر یسرا». کاراکترهای این سریال هر کدام با اندوه‌ها و مشکلات بزرگی وارد داستان می‌شوند، اما به‌تدریج درمی‌یابند که همان سختی‌ها بخشی از شیرینی زندگی آن‌ها بوده است.

او افزود: در این مجموعه تنها یک شخصیت منفی وجود دارد که هیچ‌گاه به این زیبایی نمی‌رسد؛ کاراکتری که قدرت او را کور کرده است. مذمت قدرت غیراخلاقی یکی از درونمایه‌های اصلی سریال است. در مقابل، رویا شخصیتی مظلوم اما مقتدر است که می‌تواند دیگران را با خود همراه کند.

مهرگان درباره فضاسازی دهه‌های مختلف در سریال توضیح داد: هر دهه برای من ترکیبی از تجربیات زیسته‌ام بوده است. برای مثال، دهه ۵۰ در ذهن من شبیه لندن مه‌گرفته آثار شکسپیر است، دهه ۶۰ حال‌وهوای خانواده و زندگی دارد و دهه ۷۰ یادآور فرم‌های گوتیک و چرخ‌دنده‌هاست. تمام عناصر بصری در خدمت این نگاه بوده‌اند.

این کارگردان با تأکید بر نقش محدودیت در خلاقیت گفت: شدیداً معتقدم محدودیت، خلاقیت می‌آورد. زیباترین آثار در شرایطی خلق می‌شوند که محدودیت وجود داشته باشد، به شرطی که خودخواسته باشند.

او درباره اهمیت لوکیشن بیمارستان گفت: در «کلینیک رویا»، بیمارستان صرفاً یک مکان نیست، بلکه خود یکی از شخصیت‌های اصلی داستان است. تمام گره‌ها و اتفاقات اصلی به این فضا وابسته است.

مهرگان درباره انتخاب بازیگران توضیح داد: برای من بازیگری یعنی شناخت دقیق احوال انسان و بازآفرینی آن. در انتخاب بازیگر سعی می‌کنم فردی را انتخاب کنم که از نظر روحی به کاراکتر نزدیک باشد. برای هدایت بازیگران روش ثابتی ندارم؛ هر بازیگر دنیای خاص خود را دارد.

این کارگردان درباره روند نگارش فیلمنامه گفت: از ابتدا تصمیم گرفتیم از ساختاری مبتنی بر سه اکت و چهار نیم‌پرده استفاده کنیم که در سریال‌های روز دنیا رایج است. فرآیند نگارش حدود هفت ماه طول کشید.

مهرگان در پایان گفت: «کلینیک رویا» در نهایت قصه همبستگی و وحدت است؛ این که با وجود همه مشکلات، اگر کنار هم باشیم می‌توانیم از آن‌ها عبور کنیم. هنرمندان باید مانند کاراکتر رویا مرزبان فکر کنند؛ اینکه ایران تنها دارایی واقعی ماست.

