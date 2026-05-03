به گزارش میراث آریا، «بلوطهای سپید» نام مجموعه عکسهای محمد فوقانی از فیلم سینمایی «اتاقک گلی» ساخته محمد عسگری است.
فوقانی در دیباچه این نمایشگاه چنین نوشته است: «زمزمهای از دل خاک، قصهای با جادوی نور، صدا، سکوت و ثبت یک فریم به بزرگی برگی از تاریخ این سرزمین که در غالب یک کادر محدود جان گرفت.
هر فریم این فیلم، تپش قلبیست که میان خاک و خون، عشق را نفس میکشد.
عکاسی برای من چیزی فراتر از ثبت تصویر است، شاید سفریست به عمق احساسی که میان درد و امید جاریست.
وقتی از پشت لنز غرق نگاه میشوم، ردپای انسانیت را جستجو میکنم، همانند مادری که در آغوش خود کودک خویش را نوید به زندگی میدهد یا جنگجویی که در دل آتش جنگ، برای آرامش آیندگان جان خود را هدیه میکند، اینجاست که زمین زخمها را میبلعد اما همچنان سبز میروید.
عکاسی این فیلم بهمانند فیلم محمد (ص) تمثیل نوشتن یک نامه عاشقانه به زندگیست، نامهای که به ما یادآوری میکند در میان هر فاجعه و زشتیهای جنگ، زیبایی مقاومت و عشق پا برجاست.
هر نگارش در قابی که مخاطب را جذب خود میکند، لبخندیست که از دل اشکها زاده شده، هر سایه نشانی از دلیری و هر نور، پیمانی برای جاودانگی عشقست، عشقی که حتی در میان ویرانی هم، طعم و طراوت عشق را میدهد.
انرژی نمایشگاه عکس «بلوطهای سپید»، دلالتی است برحرفهایگری و کاربلدی عوامل فیلم «اتاقک گلی»، که قدردان زحمات این عزیزان هستم.
در پایان از مدیریت محترم خانه هنرمندان ایران که همواره حامی و همراه هنرمندان است کمال تشکر را دارم. همچنین دستان دوستان عزیزم، کارگردان این فیلم محمد عسگری و تهیهکننده محترم دکتر داود صبوری برای بهبار نشستن «بلوطهای سپید» را به گرمی میفشارم.»
محمد فوقانی، مشهور به نادر فوقانی، رئیس انجمن عکاسان سینمای ایران در سال ۱۳۶۲ به دنیای عکاسی راه پیدا کرد و در سال ۱۳۷۱ عکاسی در سینما را آغاز کرد. او تا به امروز عکاسی ۱۳۰ فیلم سینمایی، سریالهای تلویزیونی و نمایش خانگی را به عهده داشته و عکاس فیلمهای مشهور تاریخ سینمای ایران است که از آن جمله میتوان به آثار زیر اشاره کرد:
«محمد (ص)» مجید مجیدی، «کاغذ بیخط» (ناصر تقوایی)، «پستچی سه بار در نمیزند» (حسن فتحی)، «دموکراسی توی روز روشن» (علی عطشانی)، «دستهای آلوده» (سیروس الوند)، «من مادر هستم» (فریدون جیرانی)، سریالهای تلویزیونی «خانه بهدوش» و «متهم گریخت» (رضا عطاران)، «پایتخت»های ۲، ۳ و ۵ (سیروس مقدم)، «میوه ممنوعه» (حسن فتحی)، «بدون شرح» (مهدی مظلومی)، سریالهای نمایش خانگی «هشتگ خاله سوسکه» (محمد مسلمی)، «راز بقا» (سعیدآقاخانی) و...
بخشی از افتخارات و فعالیتهای فرهنگی فوقانی عبارتند از:
• دارای نشان درجه ۱ هنری _ دکترای عکاسی
• برنده روبان افتخار جشنواره فتوژورنالیسم آمریکا
• داور دومین جشنواره عکس تهران انجمن سینمای جوانان ایران - ۱۴۰۴
• عکس برگزیده و منتخب در جشنواره cewe آلمان - ۲۰۲۱
• برنده دو سیمرغ بلورین در دو دوره مختلف جشنواره فیلم فجر
• بهترین عکاس سال در چهارمین دوره از جشن عکاسان سینمای ایران
• دریافت دیپلم افتخار از ویتوریو استرارو مدیر فیلمبرداری فیلم محمد و دارنده ۳ اسکار
• برنده دیپلم افتخار و تندیس بهترین مجموعه عکس اتاقک گلی در جشنواره فیلم دفاع مقدس - ۱۴۰۴
• دبیر نهمین جشن عکاسان سینمای ایران - ۱۴۰۴
• مدیر بخش تبلیغات جشنواره فیلم فجر
• چاپ کتاب عکس فیلمهای کاغذ بیخط، دستهای آلوده، محمد(ص) و اتاقک گلی
• برگزاری نمایشگاههای انفرادی از عکسهای صحنه و پشت صحنه فیلم محمد(ص) در خانه هنرمندان ایران در تهران و در اکثر استانهای کشور
• داوری عکس در چندین دوره مسابقات عکاسی در جشنوارههای مختلف اعم از سینمایی و اجتماعی
• دارنده دهها لوح تقدیر و سپاس از جشنوارههای داخلی و خارجی.
نمایشگاه «بلوطهای سپید» ساعت ۱۷ پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ افتتاح خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند برای دیدن این آثار از ۱۷ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ به گالری محیطی خانه هنرمندان ایران واقع در ضلع جنوب غربی بوستان هنرمندان مراجعه کنند.
