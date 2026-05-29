به گزارش میراث آریا، کمدی سینمایی «آنتیک» به‌ تهیه‌کنندگی محمود بابایی و کارگردانی هادی نائیجی با عبور از مرز فروش ۴۰ میلیارد تومان، نام خود را به‌عنوان اولین اثر سینمایی که در شرایط متفاوت اکران ۱۴۰۵ به این رقم از فروش دست یافته است، ثبت کرد.

همچنین کمدی «آنتیک» که اکران آن از سوم اردیبهشت‌ماه آغاز شده‌ است با جذب ۳۷۰ هزار مخاطب تاکنون پرمخاطب‌ترین فیلم در حال اکران از ابتدای سال ۱۴۰۵ به حساب می‌آید.

فیلم‌های «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» با ۳۲۳ هزار مخاطب ‌و «کفایت مذاکرات» با ۲۱۲ هزار مخاطب در رتبه‌های بعدی پر مخاطب‌ترین فیلم‌ها از ابتدای ۱۴۰۵ قرار می‌گیرند.

گفتنی است پس از اکران کمدی «آنتیک» و بازگشت دوباره مخاطب به سینما توسط آن، کمدی‌های سال گذشته نیز توانستند از این فرصت ایجاد شده بی‌بهره نمانند.

این آمار در شرایطی رقم می‌خورد که سینمای ایران از ابتدای سال جاری تا به امروز با شرایط متفاوتی مواجه است و «آنتیک» توانسته با جذب حداکثری مخاطبان، جایگاه نخست گیشه را در میان تمامی آثار اکران شده تثبیت کند و با ثبت این رکورد فروش، اکنون برای ششمین هفته پیاپی به‌عنوان صدرنشین گیشه ۱۴۰۵ لقب گیرد.

