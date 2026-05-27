به گزارش میراث آریا، «تهران الف-شهر بی مثال» به کارگردانی محسن اورنگ دیپلم افتخار جشنواره فیلمهای شهری ونکوور را از آن خود کرد و هیئت داوران این جشنواره از محسن اورنگ به خاطر تصویرسازی واقعی و بی دخل و تصرف از اجتماع امروز ایران، تقدیر کردند.
«تهران الف-شهر بی مثال» با نگاهی سیال میان درام-مستند، روایتی رئالیستی ارائه میدهد از تعامل سنت و مدرنیته در کلانشهرهایی مثل تهران.
این پروژه که سعی دارد از همراهی مظاهر زندگی سنتی با مدرن روایتی تصویری ارائه دهد با حضور محرم زینالزاده بازیگر باسابقه فیلم بایسیکلران و بابک محمدی موزیسین و خواننده و همراهی شماری از چهرههای حیطه اصناف تولید شده است. حدیث فولادوند به عنوان راوی در این پروژه حضور داشته است.
حامد مظفری مجری طرح، علیرضا زارعی مدیر تولید و آهنگساز، بابک بذرافشان مدیر فیلمبرداری، زهره علمشاهی تدوینگر، جعفر علیان صدابردار، حسن مهدوی صداگذار، لیلا منصوری طراح صحنه و لباس، امیر جاویدنیک دستیار اول و برنامهریز، مصطفی سیفری فیلمبردار، حسین شکوهی مدیر تدارکات، غفور پورغفور طراح هنری، محسن اورنگ و حسام رشیدی نویسنده، سینا سعیدوزیری نویسندهی نریشن، بهار حبیبینژاد منشی صحنه و… ازجمله عوامل اصلی تولید این پروژه بودهاند.
محسن اورنگ تهیهکننده و کارگردان درباره نگاهش به تهران در این پروژه بیان کرد: سعی کردم در تولید این کار کاملا مردمی و با نگاه عینی به زیست مردمانی از طبقات مختلف پیش بروم. به یاد دارم سالها پیش وقتی به عنوان مدیر برنامهریزی و تولید در سریال «یک روز بخصوص» به کارگردانی حمید جبلی کار میکردیم، طوری لوکیشن انتخاب کردیم که بدون رفتن به شهرک غزالی و با استفاده از بافتهای دستنخورده تهران، وجهه تاریخی کار را پیدا کنیم چون تفکر جبلی این بود که عین مردم باید دستمایه درام باشد و حالا در «تهران الف…» نیز با پیدا کردن لوکیشنهایی ناب و دستنخورده بخش سنتی کار را اجرا کردیم. تفکر همکارانی مثل حمید جبلی را بسیار دوست دارم و از او آموختم که هیچگاه فرهنگ و سنت ایرانی را نباید فراموش کرد و حالا در بخشهای مدرن همین «تهران الف…» نیز باز شاهد روایتی بی تکلف و کاملا مردمی هستیم و در نهایت نیز سورپرایز یا شگفتی کار در اشتراکات فرهنگی ایرانیان در همه طبقات است.
اورنگ ادامه داد: محرم زینالزاده را به دلیل گرمای اجرا و مردمی بودن در کار داریم و سالها بعد از اینکه با او در فیلم «آی پارا» کار کردم، حالا مجددا جلوهای ویژه از تواناییهای او میبینیم. از آن سو سعی کردم بابک محمدی را که یک خواننده طرفدار تلفیق سنت و مدرنیته است، کنار زینال به کار بگیرم که مکمل باشد. زینالزاده خودش بافت سنتی را میشناخت و خیلی خوب ارتباط را با آحاد اصناف انجام میداد و بابک محمدی هم به واقعگراترین شکل ممکن وجه مدرن کار را عملیاتی کرد.
او تاکید کرد: در عین حال نگاه فراجنسیتی کار موجب شده است که حدیث فولادوند را به عنوان نریتور(راوی) در کار داشته باشیم. بازیگری بااخلاق و باتجربه که خیلی خوب توانسته به عنوان یک راوی خوشلحن لحظات حسّی اثر را تداعی کند و با بیانی شیوا، رقمزننده نقاط عطف کار باشد.
محسن اورنگ تهیهکننده و کارگردان «تهران الف-شهر بیمثال» پیش از این فیلمهای «پیشنهاد بیشرمانه به نقاش مرده»، «مرز عشق»، «یخ در بهشت»، «ارثیه پرماجرا»، «شاهزاده و گدا»، «مصاحبه» و… را به عنوان کارگردان یا تهیهکننده در کارنامه داشته است.
فیلم-سریال «تهران الف-شهر بی مثال» بعد از تحسین در جشنواره فیلمهای شهری ونکوور، بهزودی در دستور پخش قرار خواهد گرفت.
